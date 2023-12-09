فريق بجامعة الإمارات يعمل على مشروع «الروبوت المراسل»

يعمل فريق بكلية تقنية المعلومات في جامعة الإمارات، مكون من الطالب عبدالرحمن الكعبي، والباحث المساعد حيرش عبدالهادي، تحت إشراف الدكتور بلقاسم عبدالقادر نصرالدين، أستاذ مشارك، على مشروع ((الروبوت المراسل)) الذي يهدف إلى تحسين التقارير الإخبارية، ويجمع بين مهارات الذكاء الاصطناعي اللغوية والروبوت لخلق تجربة تفاعلية وغنية بالمعلومات.

ويستفيد النظام من NewsGPT لتحليل السياق وتقديم تقارير إخبارية تفاعلية، مما يحول ((الروبوت)) إلى مراسل إخباري ذكي ومتعدد الاستخدامات، مما يؤكد تعزيز انتقال دولة الإمارات من الخدمات الإلكترونية إلى الذكية لتدخل عصر صناعة الروبوتات.

تكامل متسارع

وقال عبدالرحمن الكعبي لـ((البيان)): ((مع دمج نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) والروبوتات الاجتماعية، أصبح ذلك يمثل فعلياً تقدماً مهماً في مجال الذكاء الاصطناعي والتفاعل الإنساني- الروبوتي. بمعنى أن هذا النهج يكتسب أهمية خاصة في ظل تزايد مصداقية التقارير الإخبارية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، ويتوقع أن يتسارع هذا التكامل، ما يعود بالنفع على مجالات الصحافة والإعلام والاتصالات، والتعليم)). وأضاف: ((وفي هذا المشروع البحثي، تم تطوير نظام يجمع بين نموذج المحولات التوليدية المدربة مسبقاً (GPT) وروبوت ((بيبر))، والهدف من هذا التكامل هو تحسين فهم اللغة الطبيعية للروبوت وتعزيز قدرته على توليد استجابات ذكية، والنظام يستخدم قدرات معالجة اللغة المتقدمة لـ GPT لتحليل الكلام وتحويله إلى نص)).

وأكد الكعبي أن ((الروبوت في هذا النظام قادر على فهم استفسارات المستخدمين، وتوليد استجابات إعلامية قائمة على معرفة عامة، والحفاظ على محادثات ذات صلة بالسياق)).

تحسين التفاعل

وقال عبدالرحمن الكعبي: ((لتقييم أداء النظام، أجرينا تجارب باستخدام مجموعة متنوعة من الأسئلة، وتم تقييم استجابات الروبوت بناءً على معايير مثل الملاءمة، والسياق، والطلاقة. وعلى الرغم من وجود بعض القيود، يظهر هذا النظام إمكانية كبيرة في تحسين التفاعل بين الإنسان والروبوت، ويسهم بشكل ملموس في مجال الصحافة)).

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