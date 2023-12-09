ذياب بن محمد يشهد فعاليات الدورة السابعة لـ«مهرجان أم الإمارات»

شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، جانباً من فعاليات الدورة السابعة لـ((مهرجان أم الإمارات)).

واطلع سموه، على برنامج المهرجان الحافل بالأنشطة والفعاليات الترفيهية، التي يستضيفها كورنيش أبوظبي على مدى 24 يوماً.

ويتضمن المهرجان السنوي الذي يواصل فعالياته لغاية 31 ديسمبر الجاري، عروضاً فنية وحفلات موسيقية لفنانين محليين وعالميين، إلى جانب ورش عمل تفاعلية وغيرها من الأنشطة الأسرية، التي تناسب جميع أفراد المجتمع، وتسهم في تعزيز الروابط المجتمعية في الإمارة.

رافق سموه صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. واستقطبت الدورة السابعة من ((مهرجان أم الإمارات 2023)) على كورنيش أبوظبي، أعدادا كبيرة من الزوار من الأسر والعائلات والأطفال وحظيت فعالياته بتفاعل جماهيري كبير من مختلف الجنسيات والأعمار.

ويضم ((مهرجان أم الإمارات))، العديد من الأنشطة الترفيهية، بدءاً من التراكيب الفنية الخاطفة للأنًظار، ومفاهيم عالم الطبخ الشهية، وصولا إلى الألعاب والـمغامرات والجولات الكرنفالية. وتتوزَّع فعاليات المهرجان في هذه الدورة على أربع مناطق، هي التسلية، والتشويق، والترفيه، وحي التسوق والتذوق، ويُقدَّم فيها مزيج من التجارب المحلية والعالمية في التسوق، ليستمع الزوار بمجموعة غنية من الأطعمة والمشروبات، وأنشطة متنوعة، تشمل جولات المتنزهات الترفيهية، وورش العمل الإبداعية العملية، والتجارب التفاعلية للألعاب الواقعية والواقع الافتراضي.

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