200 مليون دولار من الامارات لدعم صحة الشباب في أفريقيا

أعلن معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، تقديم دولة الإمارات منحة مالية جديدة في مجال الصحة بقيمة 220 مليون دولار، بهدف تحسين الأوضاع الصحية للشباب في أفريقيا.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة ((الاستثمار في الصحة لليوم والغد))، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والمنعقد حالياً في مدينة إكسبو دبي.

وتسهم استثمارات دولة الإمارات في بناء أنظمة صحية أقوى، وتتمتع بمرونة أكبر لمواجهة التغير المناخي، ولتقديم الخدمات الصحية المميزة للشباب في القارة، حيث يعزز هذا الدعم إمكانات شباب أفريقيا لبناء مستقبل أفضل لمجتمعاتهم ودولهم.

وقال معاليه في كلمة رئيسية، خلال الفعالية: إن الاستثمار في الشباب سيطلق إمكانات الملايين في قارة أفريقيا، وسيضمن لهم مستقبلاً مزدهراً، حيث يشكل الأشخاص دون الخامسة والعشرين عاماً ما يزيد على 60 % من النسبة السكانية في أفريقيا، ويعتمد مستقبل القارة على الخدمات الصحية والتعليمية النوعية، وتعلم المهارات التي يتلقاها الشباب.

وتعكس هذه المبادرة تقدير دولة الإمارات للأهمية والضرورة الملحة للاستثمار في صحة شباب أفريقيا، من أجل تعزيز فرص الازدهار والنماء، وضمن الشراكة الدائمة بين دولة الإمارات ودول القارة الأفريقية، والتزامها بدعم جهود دول القارة في تحقيق التنمية المستدامة.

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