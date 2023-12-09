الإمارات تشدّد على دور البرلمانات في تعزيز علاقات الشعوب

التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، دان كاردين، رئيس منتدى الشباب البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي، وعضو مجلس العموم البريطاني، وسينثيا لوبيز كاسترو، رئيسة مكتب النساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي، عضو مجلس النواب المكسيكي، على هامش أعمال الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي((COP 28))، التي تستضيفها دولة الإمارات.

وأكد معاليه، أهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز العلاقات بين شعوب العالم، لضمان مستقبل أفضل للبشرية، منوهاً بأن دور الاتحاد البرلماني الدولي بات اليوم أكثر أهمية نظراً للتحديات، التي تواجه دول العالم من مواجهة تحديات التغير المناخي، ومناقشته أهم القضايا الإقليمية والدولية ومساهمته في تعزيز السلام والتسامح، ودعم أهداف التنمية المستدامة.

حضر اللقاء مريم بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسعيد العابدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

ترحيب

وفي بداية اللقاء، رحب معالي صقر غباش برئيس منتدى الشباب البرلمانيين، ورئيسة مكتب النساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني بدولة الإمارات، متمنياً نجاح مشاركتهما في أعمال الاجتماع البرلماني الدولي، والدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي.

وأشار معاليه، إلى أهمية الدور الذي يضطلع به البرلمانيون الشباب والنساء، من خلال المساهمة بخبراتهم ورؤيتهم في مناقشة مختلف القضايا، التي يتناولها الاتحاد البرلماني الدولي، لاسيما في مجال المشاركة السياسية للشباب، بهدف رصد أفضل الممارسات والتجارب، التي تتبعها دول العالم في هذا المجال.

وأوضح معاليه، أن فكرة إنشاء منتدى للبرلمانيين الشباب بدأت منذ الجمعية الـ((122)) للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت في بانكوك في مارس 2010، وذلك من خلال مقترح تقدمت به الشعبة البرلمانية الإماراتية في اللجنة الدائمة الثالثة ((لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان))، والتي كانت تناقش موضوع مشاركة الشباب في العملية الديمقراطية، وكانت الشعبة البرلمانية قد انتخبت لأول رئاسة منتدى بعد إقراره في عام 2014.

تجربة

واستعرض معالي صقر غباش، خلال اللقاء، تجربة الدولة وريادتها في تمكين الشباب والمرأة والنجاح، الذي حققته الدولة فيما يخص سد الفجوة النوعية، وتحقيق التوازن بين الجنسين، ورفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، مما مكن الدولة من أن تحتل المركز الثالث عالمياً في مجال تمثيل المرأة في البرلمانات، ويأتي هذا الإنجاز في إطار دعم القيادة الرشيدة للمرأة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تؤمن بأن المرأة جزء لا يتجزأ من عملية التنمية المستدامة ونهضة الدولة.

وأكد كل من رئيس منتدى الشباب البرلمانيين، ورئيسة مكتب النساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي، الإنجازات الكبيرة التي تحققها دولة الإمارات على مختلف الصعد، والدور المتنامي للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي على صعيد تقديم المقترحات والمبادرات والأفكار التي تتناول مختلف القضايا، وتحظى بكل التقدير من قبل ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد، ما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة ومبادرة فيما يخدم الإنسانية جمعاء.

من جهة ثانية، التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية الشقيقة، على هامش مشاركته في الاجتماع البرلماني الدولي، ضمن مؤتمر (COP28). وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، وأهمية تعزيز التواصل والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهمية تبادل الزيارات والخبرات، وتعزيز التنسيق والتشاور البرلماني في المشاركات البرلمانية، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون الثنائية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وفق رؤية تستشرف آفاق المستقبل، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وفي بداية اللقاء رحب معالي صقر غباش بالنعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، والوفد المرافق، مثمناً مشاركته في الاجتماع البرلماني الدولي، ضمن مؤتمر الدول الأطراف، مؤكداً أن المجلس الوطني الاتحادي حرص على إشراك جميع البرلمانيين، للتركيز على حلول عملية لتحقيق نتائج مستدامة، وربط مبادراتنا ومخرجات مؤتمرنا مع المؤتمر الرئيسي، وإبراز الدور المهم، الذي يمكن أن يلعبه البرلمانيون في القضايا العالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز