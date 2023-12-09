سلطان بن أحمد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «الشارقة للإعلام» و«نيفير زد»

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، في العاصمة الكورية سيؤول، توقيع مذكرة تفاهم بين مدينة الشارقة للإعلام ((شمس))، وشركة نيفير زد.

وقع المذكرة الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام، وهييسك كانغ، مدير الأعمال في مؤسسة نيفير زد.

وتهدف المذكرة، إلى تطوير التعاون الثنائي في مجال الإعلام والتكنولوجيا وفقاً للتشريعات المطبقة على الطرفين.

ووفق المذكرة، ستكون مجالات التعاون في نقل الخبرات في مجالات التكنولوجيا ومشاركة المعرفة، وتقنيات الميتافيرس، والتعاون في تطوير مشروعات مشتركة لإنتاج محتوى الميتافيرس، والبحث والتطوير لمدينة الشارقة للإعلام على منصة ZEPETO (زيبيتو) التابعة لشركة نيفير زد.

كما ترتبط مجالات التعاون بين الطرفين، بتعزيز فرص الاستثمار والأعمال في مدينة الشارقة للإعلام، لدعم المبدعين والشركات الناشئة من خلال العديد من المبادرات، مثل إنشاء برامج تدريبية للشركات والمستثمرين في مجال الميتافيرس لتطوير الأدوات والمحتوى، بالإضافة إلى تعزيز التبادل الثقافي من خلال الإنتاج الإعلامي المشترك والمهرجانات السينمائية والفعاليات الثقافية.

واطلع سمو نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، على عرض حول إنجازات شركة نيفير زد في المجالات التكنولوجية والرقمية، وعلى ممارساتها الناجحة والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي والميتافيرس وأبرزها منصة ZEPETO (زيبيتو).

كما تناول اللقاء، فرص التعاون المستقبلي بين المؤسسات الإعلامية في الشارقة، وشركة نيفير زد، بما يعزز من الممارسات الناجحة لدى الطرفين وتطوير المزيد من البرامج والمنصات الرقمية الحديثة.

واطلع سموه، على الاستوديوهات الحديثة في شركة نيفير زد، وتعرف على أفضل التقنيات الحديثة المستخدمة فيها لإنتاج المحتوى من خلال الذكاء الاصطناعي.

وتعد نيفير زد، شركة عالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، توفر العديد من الخدمات المتعلقة بالبحث، ومنصات القصص المصورة الرقمية، وتطبيقات الكاميرا، ومنصات الوسائط الاجتماعية، ومنصات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس.

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