نهيان بن مبارك يؤكد أهمية التزام المجتمعات بتحسين رفاهية الأطفال

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أهمية التزام المجتمعات في جميع أنحاء العالم بتحسين الرفاهية الاقتصادية والصحة والتعليم والكرامة الإنسانية لجميع الأطفال، بما يضمن حصولهم على فرصة لحياة آمنة وذات معنى. جاء ذلك خلال حضور معاليه، الحفل الخيري الخاص بجمع التبرعات إلى أفريقيا، مالاوي والذي أقامته مؤسسة ((سباركل))، التي تعنى بتوفير مستقبل أكثر إشراقاً للأطفال والمجتمعات في مالاوي، أفريقيا، وبرعاية شركة ((إمير))، المعنية بإجراء البحوث وتقديم الاستشارات. وشهد الحدث حضوراً كبيراً، حيث شاركوا في دعم المبادرات الإنسانية لتحقيق تأثير إيجابي في حياة أكثر من 5.000 طفل في مالاوي، وتم جمع تبرعات بأكثر من مليون درهم.

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