سعود بن صقر يبحث العلاقات الاقتصادية مع الشريك الرئيس لـ«اكتيس» البريطانية

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، توربجورن قيصر الشريك الرئيس لشركة ((اكتيس)) البريطانية للاستثمار، وذلك في منتجع وفندق إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب.

وتبادل سموه والضيف، الحديث حول عدد من المواضيع الاقتصادية والاستثمارية، ومن بينها أهمية التعاون والتكامل بين القطاعين الخاص والعام في دعم الشراكات الاستثمارية، وتبادل الخبرات بين الطرفين وتحفيز النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

واستمع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء، لشرح حول استثمارات الشركة ومساهماتها الرائدة في مجال الاستدامة على مستوى المنطقة الرامية إلى تعزيز الاستثمارات في مجال التنمية المستدامة، بما يتماشى مع أهداف مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في إكسبو دبي بمشاركة قادة العالم.

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