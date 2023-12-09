سعود بن صقر يبحث العلاقات الاقتصادية مع الشريك الرئيس لـ«اكتيس» البريطانية

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، توربجورن قيصر الشريك الرئيس لشركة ((اكتيس)) البريطانية للاستثمار، وذلك في منتجع وفندق إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب.
وتبادل سموه والضيف، الحديث حول عدد من المواضيع الاقتصادية والاستثمارية، ومن بينها أهمية التعاون والتكامل بين القطاعين الخاص والعام في دعم الشراكات الاستثمارية، وتبادل الخبرات بين الطرفين وتحفيز النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
واستمع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء، لشرح حول استثمارات الشركة ومساهماتها الرائدة في مجال الاستدامة على مستوى المنطقة الرامية إلى تعزيز الاستثمارات في مجال التنمية المستدامة، بما يتماشى مع أهداف مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في إكسبو دبي بمشاركة قادة العالم.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN09122023000110011019ID1107564515
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.