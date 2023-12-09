محمد بن راشد يعتمد تعيين عمر العلماء مديراً عاماً لمكتب ولي عهد دبي

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تعيين معالي عمر سلطان العلماء مديراً عاماً لمكتب سمو ولي عهد دبي.

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