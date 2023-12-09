محمد بن راشد يعتمد تعيين عمر العلماء مديراً عاماً لمكتب ولي عهد دبي
التاريخ
12/9/2023 8:01:12 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تعيين معالي عمر سلطان العلماء مديراً عاماً لمكتب سمو ولي عهد دبي.
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