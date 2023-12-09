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جائزة خليفة لنخيل التمر تُطلق «البصمة الكربونية»

12/9/2023 8:01:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، صدر عن الأمانة العامة للجائزة (كتاب البصمة الكربونية لنخيل التمر) باللغة الإنجليزية، حيث جرت مراسم إطلاق الكتاب في جناح دولة الإمارات بحضور معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وبإشراف الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام الجائزة.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك في مقدمة الكتاب الدور المهم الذي تلعبه شجرة النخيل في الحد من آثار التغيرات المناخية. كما أكد عبدالوهاب زايد أن القطاع الزراعي بشكل عام له دور في تقليل تأثير الاحتباس الحراري، وذلك من خلال امتصاص غازات الدفيئة وأهمها ثاني أوكسيد الكربون (CO2) من الغلاف الجوي، فالنباتات والأشجار بشكل عام تمتص CO2 من الغلاف الجوي خلال عملية التمثيل الضوئي، حيث يتم تحويل ضوء الشمس إلى طاقة كيميائية، ثم يُستخدم ثاني أوكسيد الكربون والماء لإنتاج السكر والأكسجين لذلك، كلما زادت المساحة الزراعية، يمكن امتصاص المزيد من ثاني أوكسيد الكربون من الجو. وأشار إلى أن إطلاق هذا الكتاب يأتي في إطار المشاركة ضمن الوفد الرسمي لدولة الإمارات في المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب28) .

وأوضح الدكتور بسام سعيد دحي، مؤلف الكتاب وخبير البصمة الكربونية، أن ما يميّز هذه الدراسة هو استخدام الصور الفضائية والنمذجة الجيومكانية التي تستخدم متغيرات الاستشعار عن بعد، التي تفتح المجال واسعاً أمام استخدام هذه التقانات في تحسين البيئة والتخطيط المُستدام في إدارة الموارد الطبيعية.

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