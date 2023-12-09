تعاون بين بلدية دبي و«دلسكو» لإعادة تدوير المخلفات العضوية

وقعت بلدية دبي، ومجموعة ((دلسكو)) مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز ممارسات إدارة النفايات المستدامة، وتسعى هذه الشراكة إلى تحقيق أهداف واستراتيجيات مشتركة بين الطرفين، في مجال إدارة النفايات بشكل فعال، بما في ذلك جمعها ونقلها، وتحويل 90 % منها عن مسار الطمر، حيث يتم تجميع 30 طناً من النفايات يومياً من موقع مؤتمر الأطراف ((كوب 28)) في دبي، 35 % منها قابلة لإعادة التدوير، و55 % منها يتم تحويلها إلى طاقة.

أهداف

كما يهدف التعاون إلى تعزيز جهود البلدية في مجال إدارة النفايات، والتحول نحو اقتصاد دائري، وذلك لدعم تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول 2050. وجاء توقيع الاتفاقية في إطار مشاركة بلدية دبي ومجموعة ((دلسكو)) في مؤتمر الأطراف، ويجسد توقيع الاتفاقية التزام الطرفين بإنشاء تحالف استراتيجي قوي وتبادل الخبرات وتحقيق أهداف مشتركة.

وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن الشراكات الاستراتيجية في مجالات الاستدامة قد أسهمت بشكل ملموس في تعزيز الريادة في المجال البيئي ومساهمته في تنفيذ استراتيجيتنا في مجال النفايات، وقال: الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص تدعم بناء اقتصاد مستدام، يعكس رؤية الإمارات، حيث تجمع بين قوى وموارد الحكومة وروح الابتكار والفعالية لدى القطاع الخاص، لتحقيق الأهداف الوطنية بطريقة فعالة. تلك الشراكة ليست مجرد تعاون، بل هي استثمار استراتيجي، يدفع تمويل وتنفيذ مشاريع ذات بنية تحتية مستدامة بكل كفاءة.

وتتضمن مذكرة التفاهم توجه بلدية دبي ومجموعة ((دلسكو)) بتنفيذ مشاريع استراتيجية لجمع وتحويل النفايات بشكل فعال، حيث ستلتزم ((دلسكو)) بمعالجة النفايات وتحويلها إلى سماد عضوي لدعم أصحاب المزارع في الدولة، بالإضافة إلى استخدام السماد للمسطحات الخضراء في الإمارة، وتوفير حاويات مخصصة لفصل وجمع النفايات القابلة لإعادة التدوير.