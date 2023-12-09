شراكة بين «بيئة» والعاصمة الإدارية في مصر لمعالجة النفايات

أبرمت مجموعة ((بيئة))، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في مصر، اتفاقية شراكة لإنشاء شركة جديدة تعنى بتطوير خدمات النظافة ومعالجة وتدوير النفايات، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030، وتحويل 80 % من النفايات بعيداً عن المكبات.

وشهدت توقيع الاتفاقية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بجمهورية مصر العربية على هامش مؤتمر (كوب 28)، وبحضور مسؤولين إماراتيين ومصريين.

ووقع الاتفاقية خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة ((بيئة))، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وسيعمل الطرفان على تأسيس شركة جديدة، توكل إليها مهمة توفير خدمات متكاملة لإدارة النفايات في العاصمة الإدارية الجديدة، وتتنوع الخدمات بين النظافة العامة، وجمع وإدارة النفايات الناتجة عن المنشآت السكنية والتجارية والإدارية والطبية، وتشغيل مرافق إعادة تدوير النفايات بأنواعها، وجمع ونقل وتخزين النفايات الطبية والزراعية والعضوية وغيرها، وبيع وشراء النفايات.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد لـ((البيان)) على هامش توقيع الاتفاقية: إن ((هناك العديد من آفاق التعاون، التي تم بحثها خلال المؤتمر الدولي للمناخ، تبعث على الأمل رغم التحديات التي تواجهها الدول، مشيرة إلى أن التكاتف والتعاون والشراكة بين الدولة وبين القطاعات المختلفة، سواء الحكومية أم الخاصة، عامل مهم للتصدي لهذه التحديات)).

بدوره، قال خالد الحريمل: ((نأمل أن تكون الاتفاقية مرحلة جديدة لتعزيز حضورنا في مصر، وتمكين العاصمة الإدارية للوصول إلى مستهدفاتها البيئية، والارتقاء بمستوى جودة حياة السكان، وسنعمل مع الشركاء، ضمن مستهدفاتها لتكون المدينة واجهة مشرفة وعاصمة عصرية وذكية، عبر نقل خبراتنا الممتدة لأكثر من 15 عاماً، كما سنعمل على تدريب وتأهيل جيل من الكوادر المصرية ليقودوا العمل البيئي، ويكونوا قوة داعمة لجهود الدولة في رحلتها نحو البناء والازدهار)).

مظهر حضاري

إلى ذلك، أشاد المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بالاتفاقية، قائلاً: ((تمهد تلك الشراكة إلى تطوير منظومة إدارة النفايات بالكامل في العاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع مجموعة بيئة، التي تتمتع بخبرة واسعة في القطاع، كما أننا متفائلون بأنها ستنعكس إيجاباً على المظهر الحضاري للمدينة، وبما ينسجم مع رؤية مصر 2030)).