أكد السفير ماجد السويدي المدير العام، والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لـ((COP28)) أن رئاسة مؤتمر الأطراف وشركاؤها قدمت سلسلة من المبادرات الجديدة والطموحة المتعلقة بالطبيعة، خلال القمة العالمية للعمل المناخي مع تخصيص مبلغ أولي قدره 1.7 مليار دولار، لتحقيق أهداف المناخ والتنوع البيولوجي في وقت واحد.

اهتمام

وقال خلال مؤتمر صحفي عقد، أمس، في المنطقة الزرقاء: ((نحول اهتمامنا إلى ((الطبيعة))، ونحشد العمل من جانب الحكومات والجهات الفاعلة غير التابعة لدول بعينها لحماية واستعادة النظم البيئية من التلال إلى الشعاب المرجانية)).

وأضاف: ((إن دولة الإمارات تفتخر بتراثها في العمل المناخي القائم على الطبيعة، عبر أنظمتنا البيئية الصحراوية والجبلية والساحلية والبحرية، مشيراً إلى أن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين يدرك أن تحدي المناخ وتحدي الطبيعة مرتبطان ارتباطاً وثيقاً)).

وتابع: ((في جميع أنحاء العالم يتم فقدان الطبيعة بمعدل غير مسبوق، وذلك يشكل خطراً مباشراً على المجتمعات البشرية، وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة، والحد من القدرة على التكيف مع المناخ)).

وأشار إلى إعلان الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ورئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ((COP28)) عن شراكة لمدة عامين لحشد موارد جديدة، ودعم ((سياسي)) للطبيعة على الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ((COP30)) في بيليم، والطموحات لا تتوقف هنا.

وأعرب عن تطلعاته بالخروج بالتزامات وتحالفات تاريخية بشأن دمج أهدافنا المتعلقة بالطبيعة والمناخ، فضلاً عن اتخاذ المزيد من الإجراءات، من أجل الغابات وأشجار المانغروف والمواقع الطبيعية، والتوسع السريع في رأس المال المختلط للطبيعة.

مكانة

وأضاف: ((إن أشجار القرم تحظى بمكانة خاصة بالنسبة للإمارات كونها تحمي أراضيها الساحلية من التآكل، وتكون بمثابة موائل مهمة للأسماك والطيور المهاجرة، كما أنها تمتص الكربون وهو حل قائم على الطبيعة لعزل الكربون على نطاق واسع أيضاً)).

وأشار إلى أنه في العام الماضي أعلنت دولة الإمارات التعاون مع إندونيسيا، ضمن تحالف أشجار القرم، الذي يسعى إلى توسيع نطاق عملية الحفاظ على النظم البيئية لأشجار المانغروف، وتسريعها وترميمها لصالح المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: إن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) استضاف اجتماعاً وزارياً بشأن أشجار المانغروف، حيث عقدت معالي مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة اجتماعاً مع الدول المضيفة لأشجار المانغروف لتقييم وتحديث التقدم العالمي، لتحقيق استعادة أشجار المانغروف، وحمايتها لـ 15 مليون هكتار بحلول عام 2030.