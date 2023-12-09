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5 أولويات رئيسية لمكافحة تغير المناخ في أفريقيا

12/9/2023 8:01:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن المجتمع المدني الأفريقي عن خمس أولويات رئيسية لمكافحة تغير المناخ، وهي التكيف، والخسائر، والأضرار، وأنظمة استخدام الغذاء والأراضي، وحماية الغابات واستعادتها.

جاء الإعلان على لسان سيكو سار، السكرتير التنفيذي لمنظمة أندا العالم الثالث، التي تمثل مجموعة من المنظمات غير الحكومية الأفريقية خلال حدث عقد على هامش مؤتمر((COP28)).

واجتمعت هذه المنظمات غير الحكومية في إطار منصة مشتركة، تم إطلاقها خلال المؤتمر، وهي تحالف ((مجموعة البنك الأفريقي للتنمية والمجتمع المدني للمناخ والطاقة)).

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