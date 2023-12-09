تأييد عالمي لجهود الإمارات في التصدي لتداعيات تغير المناخ

تلقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس COP28، دعوة من أكثر من 800 من قيادات قطاعات الأعمال والتمويل والعمل الخيري والسياسة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، يدعونه وجميع ممثلي الدول الأطراف، لمضاعفة جهود الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، استجابةً لنتائج الحصيلة العالمية.

وجاء في نص الرسالة الدولية، التي وقّع عليها قادة القطاعات العالميون ((مع دخولنا الأيام الأخيرة لمؤتمر الأطراف COP28، وصلنا إلى نتيجة واضحة بضرورة إحداث نقلة نوعية في العمل المناخي، فالعالم وسكانه بحاجة لتحقيق نتائج فعلية للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ولكن إنجاز هذه المهمة التاريخية، يتطلب منا أن نعمل كفريق واحد)).

وأوضحت الرسالة ((إن إشارات التحول والفرص عبر القطاعات والمجتمع موجودة في كل مكان حولنا. وفي الوقت نفسه، أصبحت حالة الطوارئ المناخية، أشد وطأة من أي وقت مضى. والأمر متروك لنا لاغتنام هذه الفرصة، لأن ما يتم إنجازه هنا في دبي، يجب أن يترك إرثاً تاريخياً سيحدد مصير الأجيال القادمة)).

وقال الموقعون على الرسالة: ((نحن الرؤساء التنفيذيون، ورؤساء البلديات، والمحافظون، والمستثمرون، والشعوب الأصلية، والعاملون في القطاع الصحي، والشباب، والزعماء الدينيون، والعلماء، والرياضيون، نقف بشجاعة وعزم مع رئيس COP28، وجميع الأطراف لصياغة خطة استجابة سريعة للحصيلة العالمية)).

وشدد الموقعون على الرسالة، على أن سُبل إحداث نقلة نوعية في العمل المناخي والخروج بنتائج عملية، تشمل الانتقال التدريجي والمنظم والمسؤول، بعيداً عن جميع أنواع الوقود الأحفوري، التي لا يتم تخفيف انبعاثاتها بطريقة عادلة ومنصفة، بما يتماشى مع مسار 1.5 درجة مئوية، مع ضمان مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات 2022، ومضاعفة كفاءة الطاقة، وتهيئة البيئة المواتية لتوسيع نطاق التمويل العام والخاص، وتوفيره للأشد احتياجاً إليه.

وأكد الموقعون أن رئاسة الإمارات للمؤتمر، تقدم نموذجاً جديداً للعمل المناخي، ينقل التركيز من التفاوض على الأولويات إلى التنفيذ والتقدم الفعلي، وأن حنكة الرئاسة لها دور كبير في تقدم المفاوضات وأعمال المؤتمر.

وأكد الموقعون على الرسالة الدولية، على ضرورة قيام البلدان المتقدمة بدور قيادي في العمل والدعم، وتحديد سعر للكربون، ومضاعفة الاستثمارات في الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ووقف إزالة الغابات، وتدهور الأراضي، والتنوع البيولوجي، وفقدان النظم البيئية الأخرى بحلول عام 2030، وحماية أراضي الشعوب الأصلية، وضمان توفير نظم غذائية قادرة على الصمود، ووضع إطار شامل وحاسم لتحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف.

وشددوا على أهمية دعم هذه النتائج، من خلال تنفيذ وتكثيف المساهمات المحددة وطنياً، وخطط التكيف الوطنية قبل فترة طويلة من مؤتمر الأطراف COP30 في عام 2025، والتي تتماشى مع هدف الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وتوحد جهود كافة الأطراف والمعنيين.

وشملت قائمة الموقعين على الرسالة أكثر من 300 رئيس تنفيذي لشركات عالمية، وقادة حكومات محلية في العديد من الدول، و34 من قادة التمويل، وأكثر من 20 قائداً عالمياً، وأكثر من 240 منظمة غير حكومية، وأكثر من 230 من العلماء وقادة الشباب.