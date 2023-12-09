يونس الخوري: «كوب 28» فرصة مثالية لتنفيذ التزامات اتفاق باريس

أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، الذي تستضيفه دولة الإمارات، يعد فرصة مثالية لتنفيذ التزامات وأهداف اتفاق باريس، وتوحيد الجهود والأصوات لضمان مستقبل مستدام لجميع الأفراد والمجتمعات، ومواصلة الانتقال من مرحلة عقد الاتفاقيات إلى تطبيقها، واتخاذ إجراءات فعلية لتنفيذ الحلول المقترحة.

وقال الخوري في تصريحات على هامش فعاليات ((كوب 28))، إن المؤتمر يعتبر منصة لتسليط الضوء على الفرص المتاحة للأجيال الشابة، والتي يوفرها العمل الجماعي بشأن تغيّر المناخ في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين جودة حياة البشر في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن التزام الإمارات بزيادة الوعي العالمي بتحديات التغير المناخي، وتوحيد الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، يتجلى من خلال المبادرات والفعاليات العالمية التي تقودها بشكل متواصل، مشيراً إلى أن وزارة المالية عقدت لقاءات لبحث أوجه التعاون في قضايا المناخ، وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، وذلك مع وزراء مالية عدد من الدول، وكبار مسؤولي ورؤساء المنظمات الدولية.

ولفت إلى أن وزارة المالية عقدت كذلك اجتماع الطاولة المستديرة الرفيعة المستوى لوزراء المالية، تحت عنوان ((توسيع نطاق التمويل اللازم للعمل المناخي))، حيث جمعت أكثر من 20 وزير مالية، بالإضافة إلى مشاركة المنظمات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي.