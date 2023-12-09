سهيل المزروعي: الإمارات تعمل على تسريع التحول في قطاع الطاقة

أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات تعمل على تسريع التحول في قطاع الطاقة.

جاء ذلك خلال إطلاق معاليه ((منصة الأرض)) وهي أول منصة رقمية متخصصة تُعنى بتوفير نظام شامل يقيس خمسة محاور رئيسة تتمثل في الاقتصاد، والتكيف والمرونة، وخفض الانبعاثات، والتحول في قطاع الطاقة، والصحة.

وهي بمثابة نافذة رقمية موحدة تمكن صناع القرار والمعنيين من استكشاف مسيرة وجهود الوزارة في المجالات المعنية، ومدى التزامها بالمستهدفات المستقبلية.

جاء ذلك خلال حفل نظمته وزارة الطاقة والبنية التحتية، ضمن مشاركتها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب 28)) حضره عدد من أصحاب المعالي الوزراء، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية وأصحاب الاختصاص.

أهمية قصوى

وقال معاليه في كلمته: تكتسب المنصة أهمية قصوى لدورها في دعم مستهدفات التنمية المستقبلية لدولة الإمارات، وخطوة في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز قدراتنا في مجال جمع وتحليل البيانات المرتبطة بالاقتصاد، والتكيف والمرونة، وخفض الانبعاثات، والتحول في قطاع الطاقة، والصحة، بما يساعد في اتخاذ قرارات دقيقة وشفافة مبنية على الحقائق والأرقام، تدعم منظومة إعداد المخططات الرئيسة لمواجهة تحديات تحول الطاقة مع خيارات التصميم المختلفة ونماذج التنفيذ.

وأضاف معاليه: من خلال المنصة يمكن توفير رؤية شاملة ومعمقة حول المحاور الخمسة التي تقيسها، فيما تدعم صناع القرار بالمعلومات والحقائق، بما يسهم في اتخاذ قرارات أكثر فعالية تخدم التوجهات المستقبلية والمستهدفات والرؤى والاستراتيجيات، لدورها في تسهيل عملية حصر الإنجازات المتعلقة بالحياد المناخي في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية، باستخدام أداة لوحية لمعلومات متكاملة، وبذلك تعتبر أداة حيوية لتحليل الاتجاهات والتنبؤ بالتحديات والفرص المستقبلية باستخدام التكنولوجيا الناشئة.

وأكد معاليه دور المنصة في دعم مستهدفات الإمارات نحو تسريع التحول في قطاع الطاقة وهو ما تعمل الدولة عليه، إضافة إلى الحياد المناخي والاقتصاد الدائري والصحة، وخفض الانبعاثات، بفضل ما توفره من فهم أعمق وأكثر شمولية للتحديات، وتوفر أدوات قوية للتخطيط والعمل نحو مستقبل أكثر استدامة، وقدرتها على توحيد برامج تحول الطاقة على المستوى الوطني، وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة وآنية، تساعد الحكومات والقطاع الخاص على تطوير استراتيجيات مستدامة تراعي التحول في الطاقة والبيئة وتسهم في التنمية الخضراء، وتدعم القطاع الصحي والاقتصاد الدائري.

من جانبه، أوضح المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، أن المنصة الجديدة تُعد بمثابة لوحة تحكم متكاملة تضم قاعدة بيانات حديثة وشاملة وأكثر مرونة، عبر تقنيات متقدمة من مصادر مختلفة بما يسمح بتحليل شامل ودقيق للمستهدفات الخمسة، بحيث تمكن صناع القرار من الاطلاع الكامل والمباشر والفوري على البيانات، ومتابعة مراحل الإنجاز ومدى تحقيق المستهدفات، وتسريع اتخاذ القرار.

إضافة إلى أن منصة الأرض ليست مجرد نظام لإدارة المعلومات، بل هي أيضاً منصة لتسليط الضوء على الإنجازات البيئية والاقتصادية، من الاستثمارات الضخمة في الطاقة المتجددة وحتى تحقيق أهداف الحياد المناخي، كما أنها تبرز قدرات الدولة على الابتكار والريادة في مجال الطاقة المستدامة.

وقال العلماء: ((ستسهم المنصة في تحقيق أهداف الدولة فيما يتعلق بالحياد المناخي، والاقتصاد الأخضر، واستراتيجيات الطاقة، بما يدعم مستهدفات دولة الإمارات للريادة العالمية في أهم مجالات الاستدامة، وجهودها في تعزيز التقدم في المساهمات المحددة وطنياً، مما يزيد من طموحنا المناخي، وإن الوزارة تستهدف ضمن المراحل المستقبلية للمنصة أن تتوسع لتشمل الوزارات والجهات والمؤسسات الوطنية التي لديها أهداف مرتبطة بالحياد المناخي، من ثم إقليماً ودولياً.

وتابع: نسعى من خلال إطلاق المنصة إلى تحفيز الجهود الوطنية للتحول نحو اقتصاد معرفي يعتمد على البيانات والتحليلات الدقيقة، لضمان تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وتعتمد منصة الأرض على تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات الضخمة للبيانات والربط الآني مع الجهات ذات العلاقة، مما يوفر فهماً عميقاً وتحليلات دقيقة للبيانات باستخدام خوارزميات تعلم الآلة. مما يسهم في تحديد الاتجاهات المستقبلية، وقياس التأثيرات وتوفير التوقعات اللازمة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

وقال إن المنصة تقيس مدى تحقيق المستهدفات المستقبلية للمحاور الخمسة، ففي مجال الاقتصاد نستهدف، ضمن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، استثماراً من 150 إلى 200 مليار درهم في الطاقة المتجددة بحلول 2030، و15 مليار دولار (55 مليار درهم) لتطوير مشاريع إزالة الكربون في سلسلة القيمة المتنوعة بحلول 2030، وخلق 50,000 وظيفة خضراء جديدة بحلول ذات العام، وكذلك زيادة سعة الطاقة النظيفة: من 14.2 جيجاوات إلى 19.8 جيجاوات بحلول 2030.

وفي التكيف، تستهدف تقليل الطلب الكلي على المياه بنسبة 21 % وزيادة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95 %، وتطوير القدرة على توفير 91 لتراً من المياه لكل شخص يومياً في حالات الطوارئ، إضافة إلى تحقيق معدل إعادة استخدام 73 % لمياه الصرف الصحي يعكس استراتيجيات الإمارات التكيفية في إدارة الموارد المائية، ورفع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 10 % تعكس التكيف مع وسائل النقل البديلة، إلى جانب توفير 65 مليون درهم سنوياً من خلال كفاءة الطاقة وإدارة الموارد للمباني الاتحادية.

وفي محور خفض الانبعاثات، تستهدف الوزارة تحقيق صافي انبعاثات صفرية في قطاعي المياه والطاقة بحلول 2050، وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة الفردية والمؤسسية بنسبة 42 ـ 45 % مقارنة بعام 2019، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بـ100 مليون طن متري من عملية تحلية المياه، وتقليل 120 طناً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً تتماشى مع أهداف العمل المناخي العالمي.

وتتمثل مستهدفات محور التحول في قطاع الطاقة في رفع حصة الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول 2030، وزيادة توليد الطاقة النظيفة إلى 32 % بحلول 2030 لتحقيق أهداف التخفيف من تغير المناخ، وإنتاج 1.4 مليون طن سنوياً من الهيدروجين بحلول 2031، وإنشاء 5 واحات للهيدروجين بحلول 2050، إضافة إلى التوسع في استخدام تقنية التناضح العكسي في تحلية المياه.