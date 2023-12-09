سلطان الجابر: قيادة الإمارات تضع تمكين الشباب في مقدمة الأولويات

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، أن القيادة في الإمارات تضع تمكين الشباب في مقدمة أولوياتها، وتركز على تمكينهم وتعزيز مهاراتهم للمشاركة بصورة فعالة في تحقيق الازدهار الاقتصادي، وبناء مستقبل أفضل للبشر وكوكب الأرض، مشيراً إلى أنه تماشياً مع هذه الرؤية، تحرص رئاسة المؤتمر على تفعيل مشاركة الأجيال الشابة في العمل المناخي، لتقديم استجابة شاملة للحصيلة العالمية، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.

وأوضح معاليه أن ((كوب 28)) يعمل على ترك إرث عالمي، يسهم في بناء مستقبل أفضل للشباب والأجيال القادمة، لافتاً إلى أن هذه النسخة من مؤتمرات الأطراف، ستشكل نقلة نوعية، تضمن التركيز على احتواء الجميع، ووضع هذا المبدأ في صميم جهود العمل المناخي.

جاء ذلك خلال فعاليات يوم الشباب والأطفال والتعليم والمهارات، ضمن برنامج ((كوب 28)) للموضوعات المتخصصة، الذي يأتي انعقاده في إطار حرص رئاسة المؤتمر على وضع الشباب في صميم العمل الدبلوماسي المناخي، حيث شهد نتائج أول حصيلة عالمية للشباب، وجمع آلاف الشباب من جميع أنحاء العالم، تحت شعار العمل المناخي، بالإضافة إلى تخريج 110 شباب من جميع أنحاء العالم، من برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ التابع لـ ((كوب 28))، الذي يشكل أكبر مبادرة شبابية حتى الآن، تهدف إلى توسيع نطاق مشاركة الشباب في عملية مؤتمر الأطراف، والتركيز على الشباب من البلدان الأقل نمواً، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والشعوب الأصلية والأقليات الأخرى، وتوفير التمويل اللازم لدعم مشاركة أعضاء البرنامج في ((كوب 28))، ما أدى إلى إنشاء نموذج جديد رائد لإدراج الشباب في عملية مؤتمر الأطراف.

تأثير كبير

بدورها، قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع رائدة المناخ للشباب في ((كوب 28)) إن المؤتمر شهد مبادرات رائدة لتعزيز إدماج الشباب والأطفال في منظومة العمل المناخي، لافتةً إلى أن أعضاء برنامج مندوبي الشباب للمناخ في ((كوب 28))، أحدثوا تأثيراً كبيراً من خلال مشاركتهم في المفاوضات، وتمثيل مجتمعاتهم بشكل فعال، مؤكدة أن كافة الأنشطة والفعاليات التي قادت إلى تنظيم هذا اليوم المتخصص للشباب والأطفال والتعليم والمهارات، ركزت على إحداث نقلة نوعية في مشاركة الشباب في مؤتمرات الأطراف، وهذا سيشكل إرثاً دائماً لهذه المؤتمرات في المستقبل.

وقدمت معالي شما المزروعي الدعم للإعلان عن هذه الحصيلة التي أُجريت بقيادة منظمة ((YOUNGO))، الذراع الشبابية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهي أول تحليل شامل لإدماج الشباب في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وعرض النتائج والمخرجات المقترحة من قبل الشباب بشأن السياسات المناخية، وأفضل الممارسات والاستراتيجيات لتعزيز مشاركتهم في عملية صنع القرار.

إجراءات حاسمة

وخلال العام الجاري، واصلت رئاسة ((كوب 28)) الدعوة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتحسين التعليم المناخي عالمياً، وضمان تزويد الأجيال القادمة بالمهارات والمعارف اللازمة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، لذلك اتفقت 38 دولة على التوقيع على إعلان اليونيسكو بشأن ((شراكة التعليم الأخضر))، والالتزام بإدراج التعليم المناخي في مساهماتها المحدثة وطنياً، وخططها الوطنية بشأن التكيف.

وتلتزم رئاسة ((كوب 28)) بضمان المشاركة الهادفة للشباب في منظومة عمل مؤتمر الأطراف، إدراكاً للدور الحاسم لهم في العمل المناخي العالمي، وبناء السلام، بينما أكدت دولة الإمارات منذ فترة طويلة، على أهمية تولي الشباب المناصب القيادية، وهو ما تجلى في تعيين معالي شما المزروعي في منصب وزيرة الشباب، حيث كانت أصغر وزيرة في العالم، عندما تولت هذا المنصب أول مرة.

وتهدف استضافة المؤتمر ليوم مخصص للشباب والأطفال والتعليم والمهارات، إلى إشراك قادة الشباب في مناقشة السياسات المناخية، وصياغة ((بيان الشباب العالمي)) لعام 2023، حيث يتعرض حالياً نحو مليار طفل لأخطار شديدة، بسبب تداعيات تغير المناخ، بينما يؤدي الشباب دوراً رائداً في العمل المناخي في مختلف أنحاء العالم، لكن لا تزال مشاركاتهم محدودة في عملية صنع القرار في مجال المناخ.

مقترحات

ويعد يوم الشباب والأطفال والتعليم والمهارات، ختاماً لمنتدى الحوار المناخي بقيادة الشباب، ضمن فعاليات ((كوب 28))، الذي ناقش بيان الشباب العالمي لعام 2023، ومقترحاتهم السياسية الرئيسة بشأن المؤتمر.

وشكل موضوع التعليم والمهارات المستقبلية، محطة رئيسة أخرى خلال هذا اليوم، الذي تضمّن مجموعة من الفعاليات، ركزت على تلبية احتياجات الشباب، ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل في المستقبل، حيث شارك 50 من الشباب في فعالية ((سوق عمل المستقبل))، التي توفر لهم إمكانية الوصول إلى التمويل، والحصول على الإرشاد وإيجاد فرص العمل، كما حضر ما يقارب 1000 شاب معرض المهارات الخضراء، بهدف ربط المشاركين بفرص العمل المحتملة، أو المنح المحتملة، وإتاحة الفرصة للتواصل مع أصحاب العمل المحتملين، وخبراء المناخ الرائدين. يذكر أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، اعتمدت ((التعليق العام رقم 26 (2023)، بشأن حقوق الطفل والبيئة، مع التركيز بشكل خاص على تغير المناخ))، واعترف هذا الإعلان الرائد، بالأثر السلبي لتغير المناخ على جميع حقوق الطفل، وجدد التأكيد على حق كل طفل العيش في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.

ويصل 2.4 % فقط من التمويل المناخي من المصادر الرئيسة المتعددة الأطراف، لدعم الأطفال الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، لذلك، يمثل يوم الشباب والأطفال والمهارات والتعليم، مرحلة حاسمة لإشراك الشباب في صنع السياسات المناخية، وضمان الإدماج الهادف للأطفال والشباب والأقليات الأخرى في عملية صنع السياسات المناخية.

القيادات الشابة الدولية.. مشاركة فاعلة لحماية الكوكب

بينما يواصل العالم مواجهته لتأثيرات ظاهرة التغير المناخي، تشهد فعاليات الدورة الثامنة والعشرون من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب28))، حضوراً قوياً للقيادات الشابة الدولية للمساهمة بدور فعال في التنمية المستدامة والحد من تداعيات التغير المناخي.

وبرزت الحاجة الملحة لتفعيل دور الشباب في العمل المناخي وتزويدهم بالمهارات اللازمة، لتمكينهم من المساهمة بفعالية في معالجة هذه القضايا من أجل حماية كوكب الأرض وموارده الطبيعية وصون مستقبل البشرية، باعتبارهم القوة الدافعة للتغير نحو مستقبل أكثر استدامة، في الوقت الذي تشهده فيه مناطق مختلفة من العالم تزايد وتيرة حرائق الغابات، وارتفاع درجات الحرارة، وذوبان القمم الجليدية، لذلك عملت دولة الإمارات منذ البداية على تمكينهم وتفعيل دورهم الحيوي للمساهمة في تحقيق تقدم ملموس في قضايا العمل المناخي.

وتظهر مشاركات القيادات الشابة في ((كوب28))، الالتزام الجاد من مختلف دول العالم بتمكين الشباب في مجال الاستدامة، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تمكينهم في جهود التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع.

ويوفر((كوب28)) للقيادات الشابة الفرصة للمشاركة في الأحداث المناخية العالمية، وأن يكونوا جزءاً أساسياً من الحوار، مع الحرص على تفعيل دورهم المهم باعتبارهم قوة مؤثرة وفاعلة، ومنحهم الفرصة للتعبير عن أفكارهم ومشاركة رؤاهم وآرائهم، ودعم إسهاماتهم في عملية صنع القرار، وتشجيعهم على المشاركة بكثافة في فعاليات التطوع الخاصة بالتغيُّر المناخي. وتشارك القيادات الدولية الشابة بشكل فاعل في الكثير من الفعاليات والنقاشات والجلسات التي يشهدها مؤتمر الأطراف ((كوب28))، وهو ما يسهم بشكل كبير في تكريس دورهم في جهود التنمية المستدامة ومواجهة التغير المناخي، إلى جانب إفساح المجال أمام قادة مستقبل الاستدامة لمشاركة أفكارهم وآرائهم.

وتعد دولة الإمارات نموذجاً حياً على دعمها للشباب في العمل المناخي، حيث آمنت بقدراتهم وإمكانياتهم وعملت على تدريبهم وصقل مهاراتهم ليكونوا فاعلين ونشطاء في التصدي لتحديات وتداعيات تغير المناخ، وذلك من أجل بناء مستقبل يعمل لأحلام وطموحات الجميع.

وعقدت دولة الإمارات العزم على أن يكون ((كوب28)) النسخة الأكثر إشراكاً للشباب في تاريخ انعقاد مؤتمرات الأطراف العالمية، فأطلقت العديد من المبادرات والبرامج للقيام بدور فاعل ومؤثر في هذا الحدث الدولي البارز، وطرح أفكارهم الخلاقة الداعمة لكل جهد عالمي مبذول لحماية كوكب الأرض. (دبي - وام)