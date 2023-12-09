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الترجي التونسي يحبط جماهيره بتعادل سلبي مع بترو أتليتيكو في دوري أبطال أفريقيا

12/9/2023 8:01:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


واصل الترجي التونسي نتائجه المتراجعة في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بتعادله بدون أهداف مع ضيفه بترو أتليتيكو في الجولة الثالثة من دور المجموعات السبت.

ولم يقدم الترجي الأداء المنتظر منه أمام جماهيره في ملعب حمادي العقربي في رادس، حيث هدد مرمى بترو أتليتيكو بعدد محدود من الفرص على مدار شوطي المباراة.

وخرج الفريق الأنجولي بأفضل نتيجة ممكنة في تونس مما سمح له بالاحتفاظ بصدارة المجموعة الثالثة بسبع نقاط من ثلاث مباريات مقابل أربع نقاط للترجي في المركز الثاني متفوقا بفارق نقطة واحدة عن الهلال السوداني ومنافسه المحلي النجم الساحلي.


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