في الوقت القاتل .. الوداد المغربي يفوز على سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق الوداد البيضاوي المغربي فوزه الأول في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك على حساب سيمبا التنزاني 1 /صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بالبطولة.
وسجل زكريا دراوي هدف المباراة الوحيد للوداد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وحصل الوداد، وصيف نسخة الموسم الماضي وبطل الموسم قبل الماضي، على أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة بعد خسارته في أول مباراتين، ليحتل المركز الثالث بالمجموعة بفارق نقطة عن سيمبا صاحب المركز الرابع والأخير.
ويتصدر أسيك أبيدجان الإيفواري المجموعة برصيد سبع نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن جوانينج جالاكسي البوتسواني صاحب المركز الثاني.
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