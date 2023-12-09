في الوقت القاتل .. الوداد المغربي يفوز على سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

حقق الوداد البيضاوي المغربي فوزه الأول في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك على حساب سيمبا التنزاني 1 /صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بالبطولة.

وسجل زكريا دراوي هدف المباراة الوحيد للوداد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وحصل الوداد، وصيف نسخة الموسم الماضي وبطل الموسم قبل الماضي، على أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة بعد خسارته في أول مباراتين، ليحتل المركز الثالث بالمجموعة بفارق نقطة عن سيمبا صاحب المركز الرابع والأخير.

ويتصدر أسيك أبيدجان الإيفواري المجموعة برصيد سبع نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن جوانينج جالاكسي البوتسواني صاحب المركز الثاني.





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