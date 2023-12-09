سان جيرمان يفوز بصعوبة على نانت ويعزز صدارته للدوري الفرنسي



سجل راندال كولو مواني هدفا في الدقائق الأخيرة ليمنح باريس سان جيرمان الفوز 2-1 على نانت السبت، في ثامن انتصار على التوالي يحققه حامل اللقب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم ليعزز صدارته للترتيب.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 36 نقطة بفارق ست نقاط عن موناكو الذي تغلب على ستاد رين 2-1.

ويملك نيس صاحب المركز الثالث 29 نقطة ويستضيف ستاد رانس غدا الأحد.

وافتتح برادلي باركولا التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 41 بعدما وجد مساحة بعد انطلاقة فردية في الجهة اليسرى ليسدد من مسافة قريبة مسجلا هدفه الأول منذ انضمامه إلى الفريق في الصيف.

وأدرك مصطفى محمد التعادل للفريق الزائر في الدقيقة 55 من ركلة ركنية مستغلا خطأ دفاعياً ويسجل بضربة رأس من مسافة قريبة في شباك الحارس أرناو تيناس الذي شارك بدلا من جيانلويجي دوناروما الموقوف.

وأعاد كولو مواني التقدم لباريس سان جيرمان قبل سبع دقائق من النهاية بعدما استغل كرة ارتدت من حارس الضيوف الذي تصدى أولا لمحاولة من كرة ثابتة.



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