سان جيرمان يفوز بصعوبة على نانت ويعزز صدارته للدوري الفرنسي

(MENAFN
- Al-Bayan)
سجل راندال كولو مواني هدفا في الدقائق الأخيرة ليمنح باريس سان جيرمان الفوز 2-1 على نانت السبت، في ثامن انتصار على التوالي يحققه حامل اللقب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم ليعزز صدارته للترتيب.
ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 36 نقطة بفارق ست نقاط عن موناكو الذي تغلب على ستاد رين 2-1.
ويملك نيس صاحب المركز الثالث 29 نقطة ويستضيف ستاد رانس غدا الأحد.
وافتتح برادلي باركولا التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 41 بعدما وجد مساحة بعد انطلاقة فردية في الجهة اليسرى ليسدد من مسافة قريبة مسجلا هدفه الأول منذ انضمامه إلى الفريق في الصيف.
وأدرك مصطفى محمد التعادل للفريق الزائر في الدقيقة 55 من ركلة ركنية مستغلا خطأ دفاعياً ويسجل بضربة رأس من مسافة قريبة في شباك الحارس أرناو تيناس الذي شارك بدلا من جيانلويجي دوناروما الموقوف.
وأعاد كولو مواني التقدم لباريس سان جيرمان قبل سبع دقائق من النهاية بعدما استغل كرة ارتدت من حارس الضيوف الذي تصدى أولا لمحاولة من كرة ثابتة.
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