مقتل 17 فلسطينياً في غارات إسرائيلية وسط قطاع غزة

قتل وأصيب عشرات الفلسطينيين ، مساء السبت، خلال قصف الطائرات الإسرائيلية الحربية منازل المواطنين، في دير البلح، ومخيمات النصيرات والبريج والمغازي.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن مصادر محلية قولها

إن الطائرات الإسرائيلية

الحربية قصفت منزلا مأهولا بالسكان في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لقتل 4 مواطنين على الأقل وإصابة العشرات.

وأضافت أن الطائرات الاسرائيلية استهدفت أيضا منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى لارتقاء ثلاثة شهداء، وإصابة العشرات.

وقال شهود عيان، إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا مأهولا بالسكان في مخيم البريج، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين على الأقل، وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء، إضافة لوجود عدد من المواطنين تحت الركام.

كما استهدفت قوات الاحتلال عبر طائراتها الحربية منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة آخرين.

وجنوبا، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها الثقيلة قبالة شاطىء مدينة رفح.

وتواصل مدفعية الاحتلال قصفها المكثف على مدينة خان يونس والمنطقة الشرقية تحديدا مناطق عبسان، ومعن، وبني سهيلا، وكذلك على مدينة رفح.

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