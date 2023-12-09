13 مركزاً تشارك في حملة «مليونير المول» بأبوظبي

أعلنت شركة ((لاين للاستثمار والعقارات))، عن إطلاق حملة ((مليونير المول)) حدث التسوق الأكثر إثارة لهذا العام، مع جائزة كبرى تبلغ قيمتها مليون درهم، بالإضافة إلى سيارات ((فورثنج )) من طراز (T5 EVO)، والعديد من الجوائز الأخرى.

وانطلقت فعاليات ((مليونير المول)) أول من أمس وتستمر حتى 6 يناير 2024 في 13 مركزاً تجارياً مشاركاً، في كل من أبوظبي والعين والظفرة، حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتجربة تسوق ممتعة مع عروض وخصومات مذهلة من العلامات التجارية الكبرى، بالإضافة إلى مجموعة رائعة من الجوائز، والعروض الترفيهية، والأنشطة المثيرة عبر كل المولات ومراكز التسوق المشاركة، وذلك في فعالية تسوق رائعة، حيث يمكن للجميع الفوز.

وقال واجب الخوري، مدير شركة ((لاين للاستثمار والعقارات)): ((تعد النسخة الثالثة من حملة (مليونير المول) بتقديم تجربة تسوق مميزة في مراكزنا التجارية الثلاثة عشر في كل من أبوظبي والعين والظفرة، حيث توفر هذه الفعالية فرصة للمتسوقين للاستمتاع بعروض مذهلة ومكاسب وعروض ترفيهية وخصومات مثيرة مع فرصة للفوز بجوائز رائعة، مما يجعل كل متسوق يشعر وكأنه فائز، ويسعدنا دعوة الجميع للانضمام إلينا على مدار 30 يوماً من التسوق الممتع، والاستمتاع بصنع ذكريات تدوم طويلاً في مراكز التسوق المشاركة)).