«الفاو»: استقرار أسعار الغذاء في نوفمبر

استقرت أسعار الغذاء عالمياً خلال نوفمبر الماضي، حسبما أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، حيث عوض تراجع الأسعار الدولية للحبوب عن ارتفاع الزيوت النباتية.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، 120.4 نقطة في نوفمبر، أي بالقرب من مستويات أكتوبر التي كانت الأدنى منذ مارس 2021 وشهدت قراءة شهر نوفمبر انخفاضاً 10.7 % مقارنة بشهر نوفمبر 2022.

وانخفض مؤشر ((فاو)) لأسعار الحبوب 3.0 % على أساس شهري في نوفمبر وانخفضت بدورها الأسعار الدولية للحبوب الخشنة 5.6 % مدفوعة بهبوط حاد في أسعار الذرة، بينما تراجع القمح 2.4 % في نوفمبر.

وبقي مؤشر المنظمة لأسعار جميع أنواع الأرز ثابتاً من شهر إلى آخر، وسط تحركات متناقضة في الأسعار في مختلف بلدان المنشأ وشرائح السوق. أما مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية، فقد ارتفع 3.4 % عن مستواه المسجل في أكتوبر، وارتفعت الأسعار الدولية لزيت النخيل بأكثر من 6.0 % في نوفمبر، مدعومة بالمشتريات الأكثر نشاطاً من جانب البلدان المستوردة الرئيسية وانخفاض الإنتاج الموسمي في البلدان المنتجة الرئيسية وسجلت الأسعار العالمية لزيت دوار الشمس ارتفاعاً معتدلاً وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان 2.2 % مقارنة بمستواه في أكتوبر.