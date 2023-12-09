مهرجان دبي للتسوق يطلق أفضل التجارب لإمتاع الزوار

يوفر مهرجان دبي للتسوق تجربة لا تُنسى، تتجاوز عروض التسوق والتخفيضات والعروض الترويجية المذهلة، إذ يقدم على مدار 38 يوماً، مجموعة ممتعة من الفعاليات الجذابة المصممة للعائلات، والتي تعد بذكريات لا تنسى، مليئة بالفرح والسعادة.

ويقدم المهرجان عروضاً ترفيهية حية، وعروض طائرات الدرون الجذابة، إضافة إلى إمكانية زيارة أرض العجائب الشتوية الاستثنائية، ضمن الكثير من التجارب الممتعة، التي تنتظر كل فرد من أفراد العائلة في كل يوم، وفي كل مكان في المدينة.

عروض ضوئية

وتقدم فعالية ((أضواء دبي))، عرضاً استثنائياً لزينة ضوئية رائعة طوال مهرجان دبي للتسوق حتى 14 يناير 2024. وتعاونت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة هذا العام، مع فنانين ومصممين ومهندسين معماريين، إلى جانب استوديوهات عالمية لعرض إبداعاتهم المذهلة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المدينة.

وتستعد منطقة السيف التاريخية في دبي، لإبهار زوارها، وستضفي أضواء النيون على سوق الذهب مزيداً من الأناقة، وتحولها إلى منطقة تفيض بالإيجابية والإلهام، إذ يمكن القيام بنزهة ممتعة لمشاهدة العروض المميزة للافتات النيون النابضة بالحياة، والتي تشع كل منها برسائل راقية.

ودعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الزوار، ألا يفوتوا المنظر الساحر لـ 40 عبرة تضيء خور دبي، والتي تعتبر خلفية مثالية لالتقاط صور مذهلة.

بلاد العجائب

ويمكن للزوار الاستمتاع بالاحتفالات المبهجة، والتجمعات العائلية مع مهرجان دبي للتسوق، الذي يقدم مجموعة كبيرة من عجائب الشتاء في جميع أنحاء دبي، بشكل لم يسبق له مثيل. وخلال الفترة من 15 ديسمبر حتى 17 يناير، تقدم مدينة إكسبو دبي فعالية ((مدينة الشتاء))، متعة وتشويق للزوار من جميع الأعمار، حيث ستنبض قبة الوصل بالحياة، من خلال العروض الضوئية الاحتفالية الآسرة.

كما يمكن تعزيز متعة العائلات في موسم الأعياد، من خلال زيارة الأسواق المبهجة، ومغارة هدايا الأطفال. وتحتفي المدينة بفصل الشتاء، من خلال شجرة شاهقة يبلغ ارتفاعها 16 متراً، مع تساقط الثلوج والألعاب التفاعلية والحيوية والعروض الترفيهية الحية الممتعة. ولا يكتمل موسم الشتاء في دبي دون زيارة سوق الاحتفالات في مدينة جميرا.

وسيقام هذا البازار الرائع في الفترة من 15 ديسمبر وحتى 7 يناير، وسيحتوي على شجرة بطول 36 قدماً، إلى جانب أكشاك طعام موسمية، وأنشطة عائلية غامرة، بما في ذلك قطار القطب الشمالي والبنجي المكون من أربع حارات، ودوامة البندقية. كما ستكون هناك أيضاً أغانٍ حية لعيد الميلاد، وفرصة لركوب العبرة مع سانتا، وتزيين منزل خبز الزنجبيل.

وتعتبر العروض الترفيهية ركيزة أساسية في مهرجان دبي للتسوق، حيث يقدم المهرجان مجموعة كبيرة من الفنانين المستعدين لإبهار العائلات بمواهبهم وعروضهم الاستثنائية. وإضافة إلى العروض الموسيقية الممتعة، والعروض المسرحية والغنائية المذهلة، تقام مجموعة رائعة من العروض الموسيقية الحية، ما يضمن تجارب لا تُنسى للجميع خلال دورة هذا العام.

إضافة إلى ذلك، يمكن الاستمتاع بأمسية ترفيهية مليئة بالعروض الغنائية الممتعة في أمسية ((ريوايند ريلوديد))، في كوكا كولا أرينا، اليوم الأحد. وتقدم هذه الأمسية المليئة بالمرح، مجموعة من أبرز نجوم بوليوود، في تجربة لن تُنسى، وفي ليلة مثالية لأفراد العائلة. وسيعتلي المسرح أشهر نجوم الغناء في بوليوود، من أمثال ((أوديت نارايان)) و((ألكا ياغنيك))، في أجواء من المتعة والبهجة الموسيقية.

متعة عائلية

وتوفر دورة هذا العام من مهرجان دبي للتسوق، خيارات تناول الطعام بالخارج أكثر من أي دورة سابقة، وتعتبر أفضل وقت للعائلات للاستمتاع بأمسية خاصة من الأطعمة اللذيذة. ويقدم المهرجان مجموعة واسعة من تجارب تذوق الطعام، التي يمكن الاستمتاع بها في الهواء الطلق في ((ذا باي باي سوشيال))، في دبي فستيفال سيتي مول، أو الاستمتاع بالأطعمة اللذيذة من مجموعة متنوعة من عربات الطعام، أو استكشاف الأكشاك الموسمية، والمشاركة في الأنشطة العائلية في حديقة مشرف.

ودعت ادارة المهرجان، الزوار إلى الاستمتاع بتجربة ترفيهية ومغامرات استثنائية للجميع كل يوم، في المدينة التي لا مثيل لها، مع الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق، والاستمتاع بالطقس المنعش، ورؤية مدينة دبي في أفضل حللها خلال أروع أوقات السنة. ويحفل المهرجان بالعديد من المغامرات المشوقة في كل زاوية من زوايا المدينة، من التجارب الساحرة، إلى الأنشطة الترفيهية الاستثنائية كل يوم وعلى مدى 38 يوماً.