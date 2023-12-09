11800 وحدة سكنية في أبوظبي منذ بداية 2023

سجلت الشركات العقارية المطورة في أبوظبي في الإمارة 11800 وحدة سكنية جديدة مختلفة التصميمات والمساحات بين الشقق والفلل السكنية إلى جانب أكثر من 684 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للبناء السكني والأنشطة التجارية، وذلك عبر 39 مشروعاً تختلف ما بين تحت الإنشاء والمنجز بالكامل تم تسجيلها عقارياً في الإمارة منذ بداية العام الجاري.

وطبقاً لمؤشرات حديثة للمشاريع المسجلة لدى دائرة البلديات والنقل بالإمارة فإن أكثر من 87 % من الوحدات السكنية وحوالي 58 % من مساحات الأراضي المتاحة للبناء تضمنتها المشاريع الجديدة تحت الأعمال الإنشائية بأكثر من 10300 وحدة سكنية وأكثر من 400 ألف متر مربع، بينما تركزت 13 % من الوحدات بحوالي 1500 وحدة و284 ألف متر مربع في المشاريع المنجزة التي تم تسجيلها.

مشروع جاردينيا

وضمت أحدث المشاريع تحت الإنشاء على لائحة التسجيل مشروع ((جاردينيا)) المطور في جزيرة ((ياس)) والذي يضم 1443 وحدة إلى جانب المرحلة الثانية منه والتي تضم 971 وحدة، إلى جانب مشروع ((نوبو ريسدنز 2)) الذي تطوره أيضا شركة الدار في جزيرة السعديات ويضم 47 وحدة.

كما شملت المشاريع الحديثة مشروع ((ريناد)) المطور في جزيرة الريم لتوفير 265 وحدة ومشروع ((مياس ات)) في جزيرة ياس لتوفير 258 وحدة، ثم مشروع ((مرجان)) السعديات والذي يضم 60 فيلا.

وضمت لائحة المشاريع المسجلة أيضاً مشروع ((بلوم ليفنج كساريس)) الذي تطوره شركة ((ديستركت العقارية)) لتوفير 392 وحدة عقارية، تلاه المرحلة الأولى ضمن التطوير العام في جزيرة ((رمحان))، وتتضمن تلك المرحلة 356 وحدة.

وكانت الجزيرة قد شهدت تسجيل أول مشاريع التطوير وهو مشروع للفيلات السكنية يوفر 234 وحدة، كما تم تسجيل مشروع لتطوير الأراضي بالمنطقة ((د)) في مشروع ((ذا فيليجز)) الذي تطوره شركة ((برراي عين الفايضة)) في مدينة العين لتوفير 184.1 ألف متر مربع للوحدات السكنية.

وشهدت ((جزيرة السعديات)) أيضاً تسجيل ما يتجاوز 2000 وحدة سكنية عبر 7 مشاريع، تصدرها مشروع ((السدر)) لتوفير 619 وحدة سكنية، وهناك مشروع قرية ((الحد سان رايز)) والذي تطوره شركة ((السعديات للتطوير)) لتوفير 564 وحدة عقارية، إلى جانب مشروع ((منارة ليفنج)) لتطوير 273 وحدة سكنية.

وتم تسجيل مشروع ((ذا سورس)) لتوفير 204 وحدات سكنية، إلى جانب 2524 متراً للمساحات التجارية، وهناك أيضاً مشروع ((اثر)) لتطوير 173 وحدة سكنية، كما تم تسجيل مشروع ((ذا سورس ريسدنس)) لتوفير 148 وحدة عقارية، كما تم تسجيل مشروع ((سي 3 جاردن)) والذي تطوره شركة ((بوطينة)) ويوفر 54 وحدة.

ريم هيلز

بدورها، شهدت جزيرة ((الريم)) تسجيل مرحلة جديدة من مشروع ((ريم هيلز)) لتوفير 984 وحدة سكنية، إلى جانب مساحات تجارية بإجمالي مساحة 9620 متراً مربعاً، كما ضمت مشاريع الشركة المسجلة 4 مشاريع ضمت توفير 182 وحدة في المرحلة ((A))، و171 وحدة في المرحلة ((B)) و240 فيلا في المرحلة ((C))، إلى جانب مساحات أراضٍ تجارية في المرحلة ((D)).

وضمت جزيرة ((ياس 1)) عدة مشاريع تم تسجيلها خلال الفترة المنقضية من العام، منها مشروع ((سي لافي)) الذي تطوره شركة ((ناين يارد)) لإنشاء 668 وحدة، إلى جانب المساحة التجارية، إلى جانب مرحلة أولى تضم 400 وحدة سكنية من المدينة المستدامة المطورة على أرض جزيرة ((ياس))، وأيضاً تسجيل مرحلة لإنشاء 20 وحدة سكنية في مشروع ((ياس ايكرز)).