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دبي ترسخ مكانتها وجهة لأشهر العلامات التجارية وسلاسل التجزئة

12/9/2023 8:00:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رسخت دبي مكانتها وجهة لأشهرالعلامات وسلاسل التجزئة والبيع عالمياً بفضل مقوماتها المميزة واحتضانها للزوار والسياح والمقيمين من أنحاء العالم.

ومع تدفق الأثرياء من أنحاء العالم على دبي وانتعاش التدفقات السياحية تحرص الشركات والعلامات العالمية الفارهة على البحث عن موطئ قدم في الإمارة باعتبارها وجهة عالمية للفعاليات والتجزئة.وافتتحت ((لوف لاكشري))، أحد أبرز متاجر إعادة بيع السلع الفاخرة التي اشتهرت في لندن، أبواب أول متجر لها في الإمارات، تحديداً في منطقة الخليج التجاري في دبي .

وذلك ضمن استراتيجية التوسع الطموحة للعلامة التجارية في منطقة الخليج العربي.وتتمتع ((لوف لاكشري)) بمكانة خاصة كواحدة من أكبر متاجر إعادة البيع في المملكة المتحدة، حيث تتخصص في حقائب المصممين المحبوبة مسبقاً، والمجوهرات، والساعات الفاخرة، حيث تتألق بتشكيلتها الرائعة التي تضم حقائب شانيل وهيرميس المحبوبة على مستوى العالم.

واختارت ((لوف لاكشري)) دبي كمكان لافتتاح فرعها الجديد بسبب تمازجها الفريد بين التراث والحداثة وتواجدها البارز كمركز عالمي للتسوق والأعمال التجارية. تعكس هذه المدينة الدينامية قيم الفخامة والرفاهية.

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