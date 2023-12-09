«إياتا» يتوقع إيرادات قياسية لشركات الطيران 2024

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي ((إياتا)) ارتفاع إيرادات شركات الطيران العالمية العام المقبل إلى مستويات قياسية في ظل ارتفاع عدد الرحلات الجوية، مع بقاء صافي الأرباح عالمياً أقل من تكلفة رأس المال.

وأوضح في تقرير أمس ارتفاع إيرادات شركات الطيران العام المقبل 7.6 %، إلى مستوى قياسياً عند 964 مليار دولار ورجح نمو أرباح القطاع إلى 25.7 مليار دولار، بهامش ربح صافٍ 2.7 %، ما يمثل تحسناً طفيفاً عن الأرباح الصافية في 2023، والتي يتوقع أن تسجل 23.3 مليار دولار (بهامش ربح صافٍ يبلغ 2.6 %).

وتوقع ((إياتا)) أن تحقق شركات المنطقة صافي أرباح بقيمة 2.6 مليار دولار العام الحالي، بهامش صافي أرباح 4.9 %، وتصل صافي أرباحها إلى 3.1 مليارات دولار العام المقبل، بهامش صافي أرباح 4.8 %.

ومن المتوقع ارتفاع الأرباح التشغيلية لقطاع الطيران من 40.7 مليار دولار العام الحالي إلى 49.3 ملياراً في 2024 فيما يُتوقع ارتفاع أعداد المسافرين في العام المقبل إلى 4.7 مليارات مسافر، وهو رقم قياسي يتجاوز المسجل قبل جائحة كوفيد 19، والتي بلغت 4.5 مليارات مسافر في 2019 . وتوقع ((إياتا)) أن تحقق شركات الشرق الأوسط، أداءً مالياً قوياً في 2023 و2024، حيث سارعت شركات الطيران إلى إعادة بناء شبكاتها الدولية واستعادة مراكز الربط الفائقة الخاصة بها.