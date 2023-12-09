ولاء الموظفين لأصحاب الأعمال ليس أمراً إيجابياً دائماً

كم عدد رؤساء الشركات الذين يمكنهم الاعتماد على تهديدات موظفيهم بالاستقالة الجماعية حال الإطاحة بهم فجأة؟ لقد حظي سام ألتمان بمثل هذا الدعم من أكثر من 700 موظف، بعد إقالته من ((أوبن إيه آي))، فأعاده مجلس الإدارة إلى منصبه ، لكن هذا المستوى من الولاء ليس قاعدة، وقد لا يكون إيجابياً دائماً.

يرتبط الولاء بأن يكون المرء ((أخلاقياً ومستقيماً))، خصوصاً إذا ما تعلق الأمر بالعائلة أو الأصدقاء أو الأزواج، بيد أن الأمر يكون أكثر تعقيداً في مكان العمل. قد يكون عقلانياً (إنني أعمل هنا وأتقاضى أجراً معقولاً والتنقل للعمل غير مرهق بالمرة)، أو عاطفياً (أؤمن بقيمة عملي وتلقى آرائي آذاناً صاغية وأرغب في الإسهام بمستقبل هذه الشركة)، أو مزيجاً من الاثنين.

يقول خبراء في الإدارة إن الموظفين الأوفياء يميلون إلى استثمار وقت أطول وجهد أكبر في وظائفهم، ما يساعد في خلق مكان عمل أكثر مشاركة وأعلى أداءً.

وفي المقابل، يحصل هؤلاء الموظفون على ترقيات وزيادات للأجور، ويتسمون بشعور أكبر بالانتماء، وربما مشوار مهني أطول أجلاً لكن ليس الأمر وردياً بالكامل، فشديدو الانتماء أكثر ترجيحاً لأن يتخذوا تصرفات تعتبر غير أخلاقية للاحتفاظ بوظائفهم وحماية أرباب عملهم، بحسب ورقة أكاديمية نشرت 2021.

وقد يتغاضى آخرون عن الأخطاء، ويكونون أقل ترجيحاً لفضح الفساد بالإبلاغ عن الانتهاكات. لذلك، ينظر إلى الولاء في بعض الأحيان على أنه قوة دافعة في سبيل الخير، لكن يمكن استغلالها لتبرير الخطأ. وغالباً ما تكون الشركات وكبار المسؤولين هم الفائزون الحقيقيون من ولاء الموظف.

وقد وجد بحث أجراه ماثيو ستانلي، الزميل الباحث لدى كلية فوكوا لإدارة الأعمال بجامعة ديوك، أن المديرين كانوا أكثر ترجيحاً لاستغلال ولاء الأفراد. وطلب ستانلي إلى نحو 1.400 مدير، قراءة موضوع عن موظف خيالي يدعى جون ويبلغ 29 عاماً، ويعمل لدى شركة تحاول تقليل التكاليف. كان لزاماً على المديرين أن يقرروا مدى استعدادهم ليطلبوا إلى جون العمل لساعات أطول، وتحمل مزيد من العمل دون تلقي أجر.

واختلق الباحثون سيناريوهات عدة، تشمل وصف جون بأنه ذا ولاء، مقابل صفات أخرى مثل كونه أميناً ونزيهاً. وتبين أن المديرين أكثر استعداداً ليطلبوا إلى جون ((الوفي)) وليس ((الأمين أو النزيه)) إجراء مزيد من الأعمال غير مدفوعة الأجر.

وذكر نيل لويس، الأستاذ المشارك في التواصل والسلوك الاجتماعي لدى جامعة كورنيل، وهو مؤلف الدراسة الصادرة في 2021: ((يستغل أصحاب العمل الموظفين المخلصين والمتحمسين لأنهم يؤمنون بأن العمل في حد ذاته هو مكافأتهم الخاصة)). وتابع: ((إنه سيف ذو حدين: فثمة منافع للولاء لكل من الموظفين والشركة، لكنه قد يحول دون أن نرى وأن نفعل ما يحتاج للتغيير)).

وتحاول الشركات تعزيز الولاء بين الموظفين للمساعدة في تعويض نقص العمالة الماهرة أو لتقليل الضغوط أو خفض تكاليف التوظيف. وأفاد آخر تقرير لـ((غالوب)) للاستشارات بشأن حالة مكان العمل، بأن نصف عدد الموظفين، البالغ عددهم 122.416، الذين شاركوا باستطلاع عالمي كانوا يبحثون عن وظيفة جديدة. ولفت مستشار لمجالس الإدارات: ((لا يمكنك ضمان بقاء أي شخص في العمل هذه الأيام)).

هذا الأمر صحيح، على وجه الخصوص بالنسبة للأجيال الشابة، الذين يفكر الكثير منهم على نحو مختلف في مسألة ربط أنفسهم بشركة واحدة طيلة عقود. وأخبرتني إحدى صائدات المواهب أن رؤساءها في العمل يميلون إلى الاعتقاد بأن حديثي التخرج ((أقل إخلاصاً)) من الأجيال التي سبقتهم، وأنهم ليسوا مستعدين لتحمل ما يقدر وينظر إليه على أنه سوء المعاملة.

ويرى هؤلاء الرؤساء أن حديثي التخرج لا يثقون كثيراً بمديريهم، ولا يتحلون بالصبر حينما يتعلق الأمر بالتقدم الوظيفي، لأنهم لا يرون فائدة كبيرة في الانصياع واتباع الأوامر إذا لم يروا نتائج سريعة. إنه ليس بإمكان كل الشركات تقديم مكافآت مالية، مثل الأسهم أو زيادة الأجر أو المكافآت، لذا فإنها تتبنى تكتيكات أخرى.

وهناك سبل أفضل لتحفيز الولاء، مثل تقدير العمل الجيد، وتمكين الموظفين، والقضاء على بيئة العمل السامة والحرص على التواصل الأفضل. إن من شأن ذلك أن يجعل الموظفين يشعرون بالتقدير والتحفيز ومع ذلك، فإن تتبع الولاء يتخطى مجرد تحليل مقاييس صماء، مثل معدل دوران الموظفين.

وهناك بعض الشركات المهووسة بمشاركة الموظفين، وهو مقياس أوسع نطاقاً يشمل المشاركة العاطفية والنفسية لشخص ما في محل عمله.

وفي هذا الصدد، ذكر جيريمي بريكيسن، الشريك الإداري لدى ((غالوب)): ((الولاء العاطفي يتسم بأنه طويل المدى، أما الولاء العقلاني فمتغير ومتقلب)). وتساعد ((غالوب)) الشركات في قياس معدلات المشاركة.

وأشار أكاديميون، مثل نيل لويس بجامعة كورنيل، إلى أهمية أن يطرح أرباب الأعمال على أنفسهم تساؤلات بشأن ما إذا كانوا اكتسبوا ولاء موظفيهم. وقال: ((لِمَ يجب على موظفيك أن يكونوا مخلصين لك؟ ما الذي تفعله على نحو منتظم لضمان أنهم يخوضون تجربة ذات معنى ومكافئة خلال فترة عملهم لحسابك؟)).

وأضاف لويس إن الموظفين عادة ما يكونون مستجيبين للعلاقات الأكثر تعاونية. وتابع: ((إذا رأيت أنك تحاول مساعدتي، فسأفعل ما بوسعي لمساعدتك. هذا الجهد من جانب أرباب العمل بإمكانه تنمية شعور لدى الموظفين بأننا معاً في الأمر)).