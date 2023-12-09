الإعلان الرقمي ما زال غارقاً في الضبابية

واحدة من القواعد الذهبية في عالم الأعمال هي احترام العميل، خدم هذا المبدأ إيلون ماسك عندما تعلق الأمر بشركتي ((تسلا)) و((سبيس إكس))، لتكون الرسالة إذا كنت ترغب في قيادة سيارة رائعة، أو إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، فإيلون هو من تنشده.

لكن يبدو أن أغنى رجال العالم يختبر الناحية المقابلة من المعادلة، في ما يتعلق بلعبته للتواصل الاجتماعي، ((إكس))، فبعدما قررت عدة شركات كبرى، تشمل ((ديزني)) و((أبل)) و((آي بي إم))، سحب إعلاناتها من منصته؛ جراء تأييده تغريدة معادية للسامية، أفصح أغنى رجل في العالم عن رسالة صريحة، مفادها: ((اذهبوا إلى الجحيم)).

ويبدو أن المعلنين يأخذون رسالة ماسك على محمل الجد، وسيجدون سهولة في الانتقال إلى ((غوغل)) أو ((تيكتوك)) أو ((فيسبوك)).

وتمثّل منصة ((إكس))، التي كانت تُعرف في ما سبق باسم ((تويتر))، جزءاً ضئيلاً من سوق الإعلانات الرقمية الشاسعة. وتتوقع ((غروب إم))، وهي وكالة إعلامية، هبوط إيرادات ((إكس)) من الإعلانات بأكثر من 50 % إلى ما يقل عن ملياري دولار هذا العام، ما يعني خروج الشركة من قائمة أبرز 25 بائعاً للإعلانات عالمياً. ويتطلب جنّي الربح من خارج ينبوع المال، المتمثل في الإعلانات الرقمية، مهارة نادرة، لكن نجاح ((إكس)) في هذه المجال صادم للغاية.

وتتوقع ((غروب إم)) نمو سوق الإعلانات الرقمية 9.2 % هذا العام إلى 617 مليار دولار. وشهد أكبر 5 باعة عالميين للإعلانات، وهم ((غوغل)) و((ميتا)) و((بايت دانس)) المشغّلة لـ((تيكتوك))، و((علي بابا)) و((أمازون))، زيادة في إيرادات الإعلانات قدرها 25.4 % على أساس سنوي مركب بين 2016 و2022 .

لكن بعض المعلنين يتساءلون عن مدى جودة عناية منصات الإعلانات الرقمية الأخرى بعملائها. وسلّط تقرير حديث صادر عن خدمة ((أداليتكس)) لتحليلات الإعلانات، الضوء على ظهور إعلانات بعض من أكبر العلامات التجارية العالمية، وكذا وكالات حكومية أمريكية وأوروبية، بانتظام على مواقع إباحية، وأخرى تخص شركات بدول خاضعة للعقوبات.

وبعد تمحيصها 7.2 ملايين موقع على الإنترنت، وجدت ((أدالتيكس)) عدة أمثلة على ظهور إعلانات تخص شركات، بينها ((أبل)) و((بي إم دبليو)) و((والمارت)) والخزانة الأمريكية، على مواقع مشبوهة، دون علم المعلنين أنفسهم وقد وُضِعَت هذه الإعلانات بشكل غير مباشر من جانب شبكة شركاء البحث التابعة لـ((غوغل))، التي تتيح لمطوري الطرف الثالث تضمين محركات البحث في مواقعهم الخاصة.

ولا يعرّض ظهور الإعلانات على هذا النحو سمعة المعلنين للخطر فحسب، بل هي أيضاً سجلت أداء سيئاً، وفقاً لـ((أداليتكس)) وقد استجابت ((غوغل)) بالإعلان عن إجراء تحقيقات في مزاعم ((أداليتكس))، لكنها لم تجد دلائل على تقاسم إيرادات الإعلانات مع أي من الكيانات الخاضعة للعقوبات.

تكمن المفارقة مع ذلك في أن التبني واسع النطاق لأنظمة التعلم الآلي يتيح للمسوّقين، ومنصات الإعلانات الرقمية تقديم وخدمة إعلانات أكثر استهدافاً وتخصيصاً عمّا شوهد من قبل، وعلى نطاق هائل.

ويرى مارك ريد، الرئيس التنفيذي لوكالة ((دبليو بي بي)) للإعلان، أن هذا يسمح بإرسال الرسالة الصحيحة للعميل الصحيح في الوقت المناسب))، لذا، على سبيل المثال، استخدمت الوكالة الذكاء الاصطناعي، وأدوات المواقع الجغرافية في 2021 لمساعدتها في تخصيص 130,000 إعلان بالفيديو لـ2,000 متجر محلي في الهند، وتلقت جميعها تأييداً ((شخصياً)) من نجم بوليوود، شاروخان.

وتمت مشاهدة الإعلانات 4 ملايين مرة على منصات ((يوتيوب)) و((فيسبوك)) لكن ريد أضاف إن المعلنين ينشدون شفافية أكبر بكثير من جانب المنصات الرقمية، وتحققاً من الأطراف الثالثة، بشأن مكان وزمان عرض إعلاناتهم.

وذكر ريد أن هذه المنصات التي تحرص على اكتساب حصة سوقية يجب أن تشجع مثل هذه الشفافية.

ويطالب بعض المشرعين بفرض تدخلات تنظيمية أكثر صرامة لمعالجة المشكلة ودعا السيناتور الأمريكي، مارك وارنر، لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل، إلى التحقيق في ((تمسك وسطاء الإعلانات الرقمية بنظام بيئي مركّز ومليء بالاحتيال)).

وقال ريتشارد كرامر، كبير المحللين لدى ((أريت ريسيرش))، إن المسوّقين أنفسهم أظهروا ((إهمالاً مؤسفاً)) في عدم توجيه انتباه كافٍ لدى إنفاقهم مليارات الدولارات سنوياً.

وشبّه كرامر سوق الإعلانات الرقمية بسوق الأسهم الأوسع، وغير الشفافة، حيث تُجرى مليارات عمليات التداول يومياً وتخضع للتحقق والتسوية، في حين تُجرى تداولات أخرى غالباً في ((غرف مظلمة)).

وذكر كرامر أن ((غوغل)) بإمكانها بكل بساطة أن تتوقف عن عرض الإعلانات من خلال شبكات شركاء البحث والفيديو، مشككاً مع ذلك في رغبة الشركة بأن تصبح أصغر، حتى ولو كانت أفضل. وأضاف: ((لا ترغب أي من هذه الشركات في الشفافية. وبالنسبة لكبرى شركات التكنولوجيا، فالشفافية تبدو وكأنها كلمة بذيئة)). إذن فقد حان الوقت الآن للمعلنين، وإن لم يكن المشرعين أيضاً، لفرض مثل هذه الشفافية.