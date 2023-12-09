مخاوف «هامشية» تهدد قرارات مهمة في أوروبا

يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي الشهر الجاري، لحضور الاجتماع الأخير لمجلس أوروبا بهذا العام، وسيحدد مدى حسمهم، إذا ما كانت القمة ستُصنّف من بين أكثر القمم أهمية، أم ستكون فرصة كبيرة مُهدرة.

لننظر إلى القرارات المتراكمة التي لم تُحل بعد، إذ هل يفي الزعماء بتعهدهم بمنح أوكرانيا تمويلاً بـ40 مليار يورو على مدى 4 أعوام، بعد نصف العام من قطعهم هذا الوعد؟ وهل يشرعون في مفاوضات رسمية لانضمام دول، مثل أوكرانيا ومرشحين آخرين، لعضوية الاتحاد الأوروبي؟

وهل يوقّعون أخيراً على اتفاق التبادل التجاري مع دول ((ميركوسور)) في أمريكا الجنوبية؟ وهل يتبنون القواعد المُشتركة الجديدة المقترحة بشأن الماليات العامة الوطنية، وكذا المراجعات النصفية لموازنة الاتحاد الأوروبي التي تمتد لسبعة أعوام؟.

وخلافاً لما يبدو في العلن، فما يحول دون اتخاذ قرارات بشأن هذه القضايا، ليست أموراً مثيرة للجدل إلى حد كبير، وذلك رغم إدراك الجميع أن هذه المسائل ضرورية، وأنها ستعود بمنافع هائلة على الاتحاد الأوروبي وعلاقاته بكافة دول العالم. لكن المشكلة تكمن في أن كل هذه القضايا لا تعطلها سوى مخاوف ((هامشية)) للغاية.

وليس من اللائق إلقاء اللوم جله في إرجاء اتخاذ هذه القرارات على المجر، ورئيس وزرائها فيكتور أوربان، حيث إن أوربان يعرقل بالفعل اتخاذ القرارات بشأن أوكرانيا للحصول على منافع، لا سيّما المتعلقة بالإفراج عن أموال الاتحاد الأوروبي، والتي حُجبت عن بلاده بسبب تقويضه لسيادة القانون. ولكن كما كانت الحال في القرارات الكبيرة سابقاً، فهناك حدود للمدى الذي قد يسمح له الآخرون بتأخيرها.

وثمّة نقاشات بالفعل على مستوى وزراء المالية بشأن الالتفاف على بودابست في مسألة تمويل أوكرانيا، عبر تقديم الدعم بموافقة من 26 دولة فقط، وهو خيار ممكن، إن لم يكن مفضلاً.

ثمة مشكلة أخرى على القدر ذاته من الأهمية، تتمثل في دعم المفوضية الأوروبية لأوكرانيا بتمويلات تكميلية لميزانيتها من الدول الأعضاء، أما بالنسبة لمفاوضات انضمام أوكرانيا لعضوية الكتلة.

فالبعض يشعرون بإغراء لإرجاء الأمر لعدة أشهر، انطلاقاً من اعتقاد مضلل بأن هذا من شأنه إجبار كييف على إجراء إصلاحات على نحو أسرع لكن التعطيلات تذهب إلى ما يتخطى المسائل المتعلقة بأوكرانيا، فلطالما كان شكل القواعد المالية واضحاً إلى حد كبير. لكن التفاصيل الفنية المتبقية التي يختلف بشأنها وزراء المالية، لن تُفضي تقريباً إلى أي اختلافات في ما يتعلق بالآفاق الاقتصادية للاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت ذاته، فالاتفاق مع دول ((ميركوسور)) تعرقله مصالح ضيقة لبعض القطاعات، ومتطلبات مناخية مفرطة في الحماس وهذا ليس بمفاجئ، بل ومشروع بمعنى محدد، لكن هذه المصالح ليست كافية بأي حال من الأحوال لإفساد الاتفاقية.

كذلك، فإن مراجعات الموازنة تتعلق أيضاً بأرقام غير مهمة بالمرة. على أية حال، ما زال الاتحاد الأوروبي عاجزاً بسبب نرجسية الدول الأعضاء حول خلافاتهم الصغيرة. لكننا تخطينا بالفعل المرحلة التي يكون فيها التمسك بتنازل هامشي آخر، أو المساومة على تفاصيل فنية، أو جمع المزيد من المعلومات بخصوص أمر ما، ذات فائدة كبيرة. لذلك، يجب اتخاذ قرارات سياسية بخصوص كل هذه القضايا.

من شأن اتخاذ تلك القرارات خلال هذه القمة، أن يجعل منها واحدة من القمم من التي تفتح فصلاً جديداً بالمشروع الأوروبي، يشهد وضع أوكرانيا في اتجاه غربي أكثر ثباتاً، ويخلق أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، فضلاً عن التأسيس لإطار عمل يمكن التنبؤ به، لتأمين استثمارات كبيرة مطلوبة في مجال الدفاع، وإزالة الكربون والتحديث الرقمي.

ولا يقدم أحد مساراً سياسياً بديلاً، وبالتالي، سيكون فشل الإرادة السياسية هذا الشهر، بمثابة تعطيل كبير للأمور حتى وقت لاحق.

وكلما استغرق الاتحاد الأوروبي وقتاً أطول لاتخاذ قرارات بشأن أمور كان لزاماً عليه أن ينتهي منها، ازداد تأخير المفاوضات شديدة الصعوبة حقاً. ويشمل ذلك مشاركة تامة وحسنة النية ومُستدامة في كيفية تجهيز الكتلة للتوسع وقد خاض الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من العام مناقشات مبدئية، بشأن إصلاحات عميقة لآلية اتخاذ القرار.

وبخصوص المؤسسات الأوروبية، لكنها أخفقت في الوقت الراهن، ما يعني أنها صارت منفصلة عن بالقرار المتعلق بالدفع قدماً بمباحثات الانضمام يشمل ذلك أيضاً شكل الموازنة التالية للاتحاد الأوروبي لسبعة أعوام جديدة، وكيفية تطويعها، بحيث تكون مناسبة لعصر متسم بعدم الأمان الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية.

ومن الواضح وجوب تنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة ضخمة في الطاقة، على سبيل المثال، وفي تعزيز روابط النقل والبنية الأساسية مع البلدان المجاورة، وفي الوقت ذاته، حماية سلامة السوق المُوحدة والتعامل مع عملية التوسع. ويتطلب ذلك موازنة أكبر ومُعادة الهيكلة على نحو جوهري، لتلبية مصالح المساهمين الصافيين والمنتفعين.

إن معالجة مثل هذه التحديات، يجب ألا تعطلها مصالح من الدرجة الثانية أو الثالثة، وأحد الحلول يتمثل في اتخاذ مزيد من القرارات بأغلبية المصوتين، مثلما يقترح البعض. لكن هذا بديل أقل شأناً لسياسة تعمل في سبيل التوصل لاتفاق أوسع نطاقاً. عموماً، فإن زعماء الاتحاد الأوروبي لديهم فرصة لإظهار قدرتهم على الخروج بالحل.