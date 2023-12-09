بيانات الوظائف تنعش الأسهم الأمريكية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسات الأسبوع الماضي، مع تقييم الأسواق بيانات تقرير الوظائف خلال شهر نوفمبر ونتائج مسح المستهلكين من جامعة ((ميتشجان)).

والتي أظهرت مرونة الاقتصاد وتراجع توقعات التضخم، ما غذى آمال سيناريو الهبوط الناعم. وفي نهاية التداولات ارتفع مؤشر ((داو جونز)) 0.35 % أو 130 نقطة إلى 36247 نقطة، بعد أن لامس أعلى مستوى العام الحالي عند 36296 نقطة، لكنه أنهى تعاملات الأسبوع دون تغيير.

وزاد ((ستاندرد آند بورز)) 0.4 % أو 18 نقطة عند 4604 نقاط، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ بداية العام عند 4609 نقاط، لتمتد مكاسبه للأسبوع السادس وارتفع المؤشر خلال الأسبوع 0.2 %. وصعد ((ناسداك)) 0.45 % بما يعادل 63 نقطة عند 14403 نقاط، ليحقق مكاسب أسبوعية 0.7 %، ويواصل اتجاهه الصعودي للأسبوع السادس.

وفي الأسواق الأوروبية، صعد مؤشر ((ستوكس)) 0.75 % إلى 472.2 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام ، ليرتفع خلال الأسبوع 1.3 %، للأسبوع الرابع. وزاد مؤشر ((فوتسي 100)) البريطاني 0.55 % عند 7554 نقطة، وصعد مؤشر ((كاك)) الفرنسي 1.3 % عند 7526 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ((داكس)) الألماني 0.8 % عند 16759 نقطة، ليحقق أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق.