تراجع النفط وخطط خفض الإنتاج تقلص الخسائر

تواصل تراجع أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسجل خام برنت انخفاضاً بنحو 3.8 %، فيما تراجعت أسعار الخام الأمريكي نحو 3.7 %.

وجاءت خسائر النفط الأسبوعية رغم ارتفاع أسعار الخام في ختام أسبوع التداول، أول من أمس، حيث فشلت الزيادات في الأسعار في محو كل خسائر الخام السابقة، خلال الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط عند تسوية جلسة الجمعة، مع تقييم دعوة السعودية وروسيا أعضاء ((أوبك بلس))، للانضمام إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج الطوعية.

وعند التسوية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير بنحو 2.4 %، بما يعادل 1.79 دولار عند 75.84 دولاراً للبرميل، لتسجل خسائر أسبوعية 3.85 %، وواصلت اتجاهها الهبوطي للأسبوع الثاني على التوالي.

وزاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يناير 2.75 % أو 1.89 دولار إلى 71.23 دولاراً، لكنه تراجع الأسبوع الماضي بنحو 3.7 %، لتمتد سلسلة خسائره للأسبوع السابع على التوالي.