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الذهب يهبط وينهي 3 أسابيع من المكاسب

12/9/2023 8:00:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للانخفاض عند تسوية تعاملات في ختام أسبوع التداول، أول من أمس، بعد بيانات أظهرت تسارع نمو الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر بالتزامن مع انخفاض معدل البطالة.

وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير 1.55 % أو 31.9 دولاراً عند 2014.5 دولاراً للأوقية، لتنهي سلسلة مكاسبها التي امتدت 3 أسابيع، بعد تسجيلها خسائر 3.6 % الأسبوع الماضي. وارتفعت قيمة مؤشر الدولار 0.45 % عند 104 نقاط خلال التعاملات بعد أن لامست 104.26 نقاط.

وأظهرت أداة ((فيد واتش))، تحول ترجيح المستثمرين لبدء تيسير السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في مايو القادم بنسبة 49.6 % بدلاً من توقعات سابقة والتي أشارت لخفض الفائدة في اجتماع مارس 2024.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 199 ألف وظيفة في نوفمبر، أعلى من التوقعات بـ 190 ألفاً، في حين انخفض معدل البطالة إلى 3.7 % في نوفمبر من 3.9 %.

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