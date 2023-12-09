طيران الإمارات تعزز نجاحاتها على 11 خطاً عبر «الحرية الخامسة»

عززت طيران الإمارات شبكة رحلاتها العالمية، عبر آلية ((الحرية الخامسة))، التي تتيح للناقلة تسيير رحلات إلى وجهتين مختلفتين دون المرور بدبي، ما انعكس على نمو السعة المقعدية وزيادة تنافسيتها عالمياً.

وحققت طيران الإمارات نجاحاً كبيراً على رحلاتها عبر 11 خطاً جوياً، تشغلها بحقوق ((الحرية الخامسة))، ما ساهم في تعزيز إيراداتها.

ومن أبرز الخطوط التي تعمل عليها طيران الإمارات باستخدام ((الحرية الخامسة)) خط ميلانو – نيويورك، حيث تم نقل نحو مليوني مسافر خلال 10 سنوات، وبدأت الناقلة عملياتها على هذا الخط أكتوبر 2013 وتصدرت ((طيران الإمارات)) الناقلات العالمية على هذا الخط في عدد المسافرين تليها ((دلتا)) الأمريكية مع مليون و511 ألف مسافر.

وتمتلك طيران الإمارات قائمة من مسارات الحرية الخامسة تشمل رحلات من سيدني إلى كرايستشيرش، حيث يربط الخط بين أكبر مدينة في أستراليا، بأكبر مدينة في جزيرة الجنوب في نيوزيلندا باستخدام الإيرباص A380. وتشغل طيران الإمارات العملاقة A380 على خط بانكوك - هونغ كونغ، حيث تستغرق ساعتين و55 دقيقة.

ويعتبر خط أثينا – نيوارك واحداً من أطول رحلات الحرية الخامسة لطيران الإمارات بمدة 10 ساعات و45 دقيقة، وتعتبر الرحلة ذات أهمية كبيرة للناقل الوطني اليوناني ((أيجيان إيرلاينز))، الذي وقّع اتفاقية للمشاركة بالرمز مع الناقلة الوطنية.

وفي أفريقيا، تشغل طيران الإمارات رحلاتها، مستفيدة من الحرية الخامسة، مع 3 خطوط هي خط أكرا – أبيدجان، وهي تعتبر من أقصر الرحلات بواسطة الحرية الخامسة التي تشغلها طيران الإمارات، بين العاصمة الغانية والعاصمة الاقتصادية لساحل العاج، لمدة ساعة واحدة وخط هراري – لوساكا، الذي يربط بين عاصمتي زيمبابوي وزامبيا، عبر بوينغ 777 إضافة إلى خط كوناكري – دكار عبر بوينغ 777، وتقدم الخدمة فقط من كوناكري إلى دكار، وليس في الاتجاه العكسي.

وإلى أمريكا اللاتينية، تشغل طيران الإمارات رحلات برشلونة - مكسيكو سيتي، باستخدام بوينغ 777، وتعتبر أطول رحلة للحرية الخامسة لطيران الإمارات بنحو 12.5 ساعة. ويعتبر خط ريو دي جانيرو - بوينس آيرس، من أنجح الخطوط، في ظل ارتفاع الطلب، وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط، تشغل طيران الإمارات رحلاتها على خط لارنكا – مالطا، وهي تستغرق ساعتين و55 دقيقة ويعتبر خط ماليه – كولومبو، من الخطوط المتميزة بالنسبة للناقلة عبر الحرية الخامسة حيث تستغرق هذه الرحلة 90 دقيقة.