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منظمات إغاثة تندد بالفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة

12/9/2023 8:00:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


وجهت منظمات إغاثة دولية انتقادا حادا لفشل الأمم المتحدة في التوصل لوقف الحرب في غزة.

وقالت عدة منظمات إغاثة في بيان مشترك السبت: "نشعر بالجزع إزاء فشل مجلس الأمن في إصدار قرار لوقف إطلاق نار إنساني في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين دون شروط".

وأضافت: "كان من شأن تنفيذ مثل هذا القرار إعطاء فرصة لالتقاط الأنفاس للمدنيين في غزة، هم في حاجة ماسة إليها، حيث يتعرضون لقصف بلا هوادة. كانت هذه فرصة لوقف العنف، ولكنها ضاعت".

وتضم هذه المنظمات "انقذوا الأطفال" و"العمل ضد الجوع" و"أوكسفام" و"كير" و"المجلس النرويجي للاجئين".

واستخدمت الولايات المتحدة، وهى حليف مقرب لإسرائيل، حق النقض (الفيتو) في التصويت ضد مشروع قرار بمجلس الأمن يوم الجمعة، رغم الوضع المتدهور للمدنيين في قطاع غزة.

وقالت المنظمات في بيانها: "غزة الآن هى أكثر الأماكن خطورة في العالم بالنسبة للمدنيين... لا يوجد فيها موضع آمن".

يأتي الفشل في تبني قرار بوقف الطلاق النار في قطاع غزة في الوقت الذي يعاني فيه القطاع من أزمة إنسانية جراء نقص الغذاء والدواء والوقود بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل.

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