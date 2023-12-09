فولكر تورك: "إذا كانت هناك رسالة واحدة، فهي مركزية حقوق الإنسان

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MENAFN - Swissinfo) English (en) Volker Türk; 55 conflicts in the world and one UN Human Rights Chief (الأصلي)

عندما ترشّح المواطن النمساوي الأصل لهذه الوظيفة العام الماضي، كانت روسيا قد غزت أوكرانيا بالفعل، وكانت طالبان تقمع بشكل مروّع حقوق النساء في أفغانستان، وكان العالم يخرج من جائحة أظهرت بشكل فاضح عدم تكافؤ الفرص في كوكبنا.

وكأنّ كل ذلك لم يكف، إذ نشبت الحرب في السودان، وتفجّر عنف العصابات في هاييتي، كما أدّى الهجوم العنيف الّذي شنّته حماس على إسرائيل إلى انتقام دمويّ من قبل هذه الأخيرة، ليتّقد الصراع مجدّدا في الشرق الأوسط.

لذلك عندما ذهبت لمقابلته، لم أكن أتوقّع أن أجد فولكر تورك مبتهجًا للغاية. بل توقّعت منه تأجيل اجتماعنا، لأنه شخص كثير الالتزامات.

لكنّه على العكس، كان في الموعد، مبتسمًا، ومتلهفًا لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وخلافًا لكلّ التوقعات، يعتقد تورك أن ما يسود عالمنا من نزاعات عنيفة (يوجد الآن 55 صراعا محتدما على كوكبنا) يجعل من المهم أكثر من أي وقت مضى تذكّر مبادئنا الأساسية.

لن يحدث هذا أبدا مرة أخرى

وُلد تورك، ذو الجنسية النمساوية، عام 1960. ومثل الكثيرين من جيله، نشأ وهو يعي تماما ما حفّ بتاريخ بلاده في الماضي. وبسبب الفظائع التي ارتكبتها النمسا خلال الحرب العالمية الثانية، كما يقول، كان من المهم بالنسبة له، أن يتساءل "حسنا، ما الذي يجب أن يحدث حتى لا يحصل الشيء نفسه مرة أخرى؟".

تكمن الإجابة، بحسب رأي تورك بين دفّتيْ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حتى أنه يحتفظ في مكتبه في مقر الأمم المتحدة بجنيف بنسخة قديمة منه تحمل تعليقات قدمها له مدرّس في مدرسة ثانوية منذ أكثر من 40 عاما.

لقد أمضى سنوات عديدة كموظّف بمفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي أعادته إلى المصدر الأوّل للمشكلة، حيث تبيّن له أن الأفراد يغادرون أوطانهم، لأن حقوقهم الأساسية تعرضت للانتهاك. وقد اختار بتوليه لمسؤوليته الحالية أن يكون "على الجانب الآخر" من ذلك، بالعمل أكثر من أجل الوقاية لكي لا يغادر أحد موطنه مكرهًا.

لذلك لم يتردد تورك، على عكس عدد من أسلافه الذين تولوا منصب مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عندما عُرِضت عليه هذه الوظيفة.

بالإمكان الاستماع إلى الحوار مع مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان كاملاً بالانجليزية في المادة الصوتية التالية:

محتويات خارجية بماذا يجب الاحتفال؟

لكن الآن بعد أن أصبح في هذا المنصب، هل يشعر فولكر تورك حقًا أن هناك ما يمكن الاحتفال به؟ هل مازال هناك من يهتم بحقوق الإنسان بعد الآن؟ قام تورك مؤخرًا بزيارة خاطفة إلى الشرق الأوسط، وأدان من رفح، جنوب قطاع غزّة، كلاًّ من إسرائيل وحماس لما وصفه بجرائم الحرب التي اقترفاها (احتجاز الرهائن، والعقاب الجماعي لغزّة). وقد أثار تصريحه هذا غضب إسرائيل التي رفضت السماح له بدخول أراضيها.

يقول الآن إنه يودّ النظر إلى الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس كمحطة احتفالية، ولكن كذكرى للإحياء وفرصة لتأكيد الالتزام بهذه الوثيقة. وأنّ هناك من الحقائق والوقائع الكثيرة ما يذكّرنا بأن معاييرنا الأساسية، مثل تلك المضمّنة في الإعلان العالمي، ضرورية للغاية.

ويوضّح تورك كل ذلك بالقول إنّ: "لدينا بالفعل لوائح مرور. وهي موجودة، لأنه بخلاف ذلك سيُقتل الناس. إن الوضع مشابه جدا إذا ما انتقلنا لموضوع حقوق الإنسان، ومن هنا يستمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أهميته القصوى".

فلنتمسّك إذن بالفكرة التالية: من الجيد أن يكون لديك قوانين ضد الأشياء التي قد تقتلنا، بما في ذلك القوانين الدولية التي يمكن أن تقيّدنا عندما نشعر بالميل إلى الاعتداء، بشكل قاتل، على بعضنا البعض.

يعتقد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أيضًا أن عام 2023 يجب أن يكون عامًا نواجه فيه إخفاقاتنا ونضع فيه حقوقَ الإنسان في محورِ وجودنا، بدلاً من أن يكون أمرًا لطيفًا نفكّر به بعد أن تسوء الأمور بشكل دموي... لتكون حقوق الإنسان بذلك بوّابةَ خلاصنا.

"لا يمكننا أن نعيش في الحاضر فحسب، بل نحتاج اليوم أن نتعلّم من أزماتنا، لنجعل مستقبلنا أفضل. وآمل أنه إذا كانت هناك رسالة واحدة يمكن أن نبلغها، فهي أن مركزية حقوق الإنسان يجب أن تكون تكون أكثر وضوحًا من أي وقت مضى"، يقول المسؤول الأممي.

معمودية النار*: تعبير مجازي يستخدم لوصف تجربة شخص في مواجهة تحديات أو صعوبات شديدة لأول مرّة، وخاصّة في سياق القتال أو الحروب.

تحرير: فيرجيني مانجان

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

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الشؤون العربية في الصحافة السويسرية

سلسلة الذكرى الخامسة والسبعون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان



حلقة 1:

1.

فولكر تورك: "إذا كانت هناك رسالة واحدة، فهي مركزية حقوق الإنسان

حلقة 2:

2.

الصّين وإعادة صياغة معايير حقوق الإنسا

حلقة 3:

3.

نضال ميشيل باتشليت من أجل حقوق الإنسا

حلقة 4:

4.

خوسيه أيالا لاسو: "لا ينبغي أن نفقد ثقتنا

حلقة 5:

5.

زيد رعد الحسين: "الأمم المتحدة ليست موجودة لتكون صديقة للبلدان الأعضاء

حلقة 6:

6.

ماري روبنسون، مناصرة حقوق الإنسا حلقة 7:

7.

كيف سعى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتغيير العال

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