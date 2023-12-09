Sunday, 10 December 2023 12:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ضبط 7183 متسولاً في الأردن منذ بداية العام

12/9/2023 3:14:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت وزارة التنمية الاجتماعية إن الاجراءات التي تتبعها للحد من ظاهرة التسول، ومن خلال التدابير وتغليظ العقوبات والحد من التكفيل وتشكيل اللجان الفرعية وتكثيف الحملات، كان لها أثر بالحد منها.
وذكرت الوزارة أن إحصائية المملكة للمضبوطين قد بلغت حتى نهاية الشهر الماضي 7183، منهم 3729 طفلاً، و3454 بالغاً، بينما بلغ عدد المضبوطين خلال الفترة نفسها من العام الماضي 11333 متسولا.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN09122023000208011052ID1107564365

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث