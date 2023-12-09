ضبط 7183 متسولاً في الأردن منذ بداية العام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت وزارة التنمية الاجتماعية إن الاجراءات التي تتبعها للحد من ظاهرة التسول، ومن خلال التدابير وتغليظ العقوبات والحد من التكفيل وتشكيل اللجان الفرعية وتكثيف الحملات، كان لها أثر بالحد منها.
وذكرت الوزارة أن إحصائية المملكة للمضبوطين قد بلغت حتى نهاية الشهر الماضي 7183، منهم 3729 طفلاً، و3454 بالغاً، بينما بلغ عدد المضبوطين خلال الفترة نفسها من العام الماضي 11333 متسولا.
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