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جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد مقتل ابن شقيقة آيزنكوت في غزة

12/9/2023 3:14:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن بين قتلاه في غزة -الذين نشر أسماءهم اليوم السبت، ابن شقيقة عضو مجلس الحرب ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، وذلك بعد مقتل نجله أول أمس.


وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أوردت مساء أمس الجمعة نبأ مقتل ابن شقيقة آيزنكوت.


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