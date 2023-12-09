جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد مقتل ابن شقيقة آيزنكوت في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد مقتل ابن شقيقة آيزنكوت في غزة
التاريخ
12/9/2023 3:14:55 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن بين قتلاه في غزة -الذين نشر أسماءهم اليوم السبت، ابن شقيقة عضو مجلس الحرب ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، وذلك بعد مقتل نجله أول أمس.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أوردت مساء أمس الجمعة نبأ مقتل ابن شقيقة آيزنكوت.
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