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الدفاع المدني ينقذ شخصاً سقط داخل بئر ماء

12/9/2023 3:14:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الانقاذ والاسعاف في مديرية دفاع مدني شرق اربد انقذت شخصاً تعرض للسقوط داخل بئر ماء فارغ يبلغ عمقه عشرة امتار بمنطقة الرمثا .
وبين أن فرق الدفاع المدني تحركت بعد ورود بلاغ حول الحادثة على الفور وتمكنت من اخراج الشخص المصاب من داخل البئر باستخدام معدات الانقاذ الخاصة بمثل هذه الحوادث.
وأضاف ان فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب بالموقع والذي كان يعاني من رضوض وجروح في مختلف أنحاء الجسم ومن ثم نقله الى مستشفى الرمثا الحكومي وهو قيد العلاج.

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