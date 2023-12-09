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جرش : اشهار جمعية أبناء البرج الخيرية

12/9/2023 3:14:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت جمعية أبناء البرج الخيرية في بيت خيرات سوف بمحافظة جرش حفلا لاشهارها، ضمن مهرجان خطابي دعما لصمود الأهل في غزة وفلسطين بشكل عام.
وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات الذي رعى فعالية الاشهار، حرص الاتحاد وانسجاما مع التوجيهات الملكية على دعم الاتحادات في المحافظات والجمعيات إيمانا بدورها في إحداث التنمية و مشاركتها في الأنشطة وتوجيهها لتقديم دراسات ومشاريع لتعزيز آليات عملها وبما ينعكس إيجابا على المجتمع المحلي.

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