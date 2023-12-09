الضفة الغربية.. 275 شهيدا فلسطينيا منذ 7 أكتوبر الماضي

الضفة الغربية.. 275 شهيدا فلسطينيا منذ 7 أكتوبر الماضي
التاريخ
12/9/2023 3:14:55 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء السبت، استشهاد فتى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية، ما يرفع الحصيلة إلى 275 شهيدا منذ 7 أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب،“استشهاد الفتى محمود باسم أبو هنية (17 عاما)، برصاص الاحتلال في بلدة عزون، قضاء قلقيلية” شمالي الضفة الغربية.
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