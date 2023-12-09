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الضفة الغربية.. 275 شهيدا فلسطينيا منذ 7 أكتوبر الماضي

12/9/2023 3:14:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء السبت، استشهاد فتى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية، ما يرفع الحصيلة إلى 275 شهيدا منذ 7 أكتوبر الماضي.


وقالت الوزارة في بيان مقتضب،“استشهاد الفتى محمود باسم أبو هنية (17 عاما)، برصاص الاحتلال في بلدة عزون، قضاء قلقيلية” شمالي الضفة الغربية.

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