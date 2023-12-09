رئيس مجلس الأمن القومي للاحتلال: المعركة في غزة ستستمر شهورا

رئيس مجلس الأمن القومي للاحتلال: المعركة في غزة ستستمر شهورا
التاريخ
12/9/2023 3:14:54 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس الأمن القومي للاحتلال تساحي هنغبي، إن المعركة في غزة ستستمر شهورا وقد تمتد أكثر.
وأضاف هنغبي:" تأخرنا في معالجة مشكلة حماس 17 عاما لأننا تجنبنا دفع الثمن الذي ندفعه الآن".
وبين أنه سيتم تغيير الواقع على الحدود مع لبنان وسنحل المشكلة عسكريا إن لم تحل دبلوماسيا.
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