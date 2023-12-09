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رئيس مجلس الأمن القومي للاحتلال: المعركة في غزة ستستمر شهورا

12/9/2023 3:14:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس الأمن القومي للاحتلال تساحي هنغبي، إن المعركة في غزة ستستمر شهورا وقد تمتد أكثر.


وأضاف هنغبي:" تأخرنا في معالجة مشكلة حماس 17 عاما لأننا تجنبنا دفع الثمن الذي ندفعه الآن".


وبين أنه سيتم تغيير الواقع على الحدود مع لبنان وسنحل المشكلة عسكريا إن لم تحل دبلوماسيا.


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