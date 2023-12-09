ندوة في إربد تناقش المآلات المتوقعة لعملية طوفان الأقصى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد متحدثون في ندوة " طوفان الاقصى ..رؤية استشرافية" نظمتها الفعاليات الشعبية والشبابية بمخيم الشهيد عزمي المفتي بقاعة نادي الكرمل، اليوم أن عملية طوفان الأقصى سيكون لها تأثيرات مهمة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي ورسم معالم الحلول المستقبلية لهذا الصراع.
وقال أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي المهندس مراد العضايلة، إن تحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة دولته على أرضه باتت أقرب بعد عملية طوفان الأقصى قياسا على النتائج والمقاربات العسكرية والسياسية.
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