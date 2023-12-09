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ندوة في إربد تناقش المآلات المتوقعة لعملية طوفان الأقصى

12/9/2023 3:14:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد متحدثون في ندوة " طوفان الاقصى ..رؤية استشرافية" نظمتها الفعاليات الشعبية والشبابية بمخيم الشهيد عزمي المفتي بقاعة نادي الكرمل، اليوم أن عملية طوفان الأقصى سيكون لها تأثيرات مهمة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي ورسم معالم الحلول المستقبلية لهذا الصراع.
وقال أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي المهندس مراد العضايلة، إن تحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة دولته على أرضه باتت أقرب بعد عملية طوفان الأقصى قياسا على النتائج والمقاربات العسكرية والسياسية.

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