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إدارة بايدن تستخدم صلاحيات الطوارئ لتزويد الاحتلال بالذخائر

12/9/2023 3:14:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الإدارة الأميركية استخدمت صلاحيات الطوارئ لبيع نحو 14 ألفاً من قذائف الدبابات للاحتلال دون مراجعة الكونغرس.
وبينت أن وزارة الخارجية استخدمت صلاحيات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة.


وأشارت إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قدم للكونغرس تبريرا مفصلا لضرورة تقديم قذائف الدبابات على الفور إلى الاحتلال.


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