إدارة بايدن تستخدم صلاحيات الطوارئ لتزويد الاحتلال بالذخائر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الإدارة الأميركية استخدمت صلاحيات الطوارئ لبيع نحو 14 ألفاً من قذائف الدبابات للاحتلال دون مراجعة الكونغرس.
وبينت أن وزارة الخارجية استخدمت صلاحيات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة.
وأشارت إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قدم للكونغرس تبريرا مفصلا لضرورة تقديم قذائف الدبابات على الفور إلى الاحتلال.
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