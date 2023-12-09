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إطلاق البرنامج التدريبي للدعم النفسي والمساندة الإنسانية في الكوارث والأزمات

12/9/2023 3:14:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم السبت، إطلاق جمعية حماية ضحايا العنف الأسري والجمعية الأردنية لعلم النفس والخدمات الطبية الملكية ووزارة التنمية الاجتماعية البرنامج التدريبي المتخصص للدعم النفسي والمساندة الإنسانية في الكوارث والأزمات.
وأكدت بني مصطفى في كلمة لها خلال حفل الاطلاق، اعتزازها بالموقف الرسمي والشعبي للمملكة الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، في الوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين، اتجاه ما يحدث في غزة من اعتداء غاشم وجرائم حرب، مبينة أن أكثر من 70 بالمئة من المصابين في العدوان هم من النساء والأطفال.

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