مظاهرة لعائلات الأسرى في تل أبيب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - خرجت في تل أبيب مظاهرة حاشدة لعائلات الأسرى الإسرائيليين والمتضامنين معهم لمطالبة الحكومة بإبرام صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإعادة أبنائهم المحتجزين في قطاع غزة.
وقالت متحدثة باسم عائلات الأسرى في كلمة خلال المظاهرة "نسمع أصوات الحرب التي لا لزوم لها ونرى مضيعة للوقت".
كما طالب متحدث آخر الحكومة الإسرائيلية "بإعادة أبنائنا أحياء كما أعادت غيرهم عبر التفاوض".
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