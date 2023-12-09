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مظاهرة لعائلات الأسرى في تل أبيب

12/9/2023 3:14:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - خرجت في تل أبيب مظاهرة حاشدة لعائلات الأسرى الإسرائيليين والمتضامنين معهم لمطالبة الحكومة بإبرام صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإعادة أبنائهم المحتجزين في قطاع غزة.


وقالت متحدثة باسم عائلات الأسرى في كلمة خلال المظاهرة "نسمع أصوات الحرب التي لا لزوم لها ونرى مضيعة للوقت".


كما طالب متحدث آخر الحكومة الإسرائيلية "بإعادة أبنائنا أحياء كما أعادت غيرهم عبر التفاوض".


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