وقفة تضامنية في الزرقاء دعماً لصمود غزة ورفضا لسياسة التهجير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت القوى الوطنية والفاعليات الشعبية في الزرقاء، اليوم السبت، وقفة تضامنية على تقاطع شارعي الملك حسين" شارع السعادة، والأمير شاكر ، دعماً للصمود البطولي لأهلنا في قطاع غزة.
ونددت الوقفة بالعدوان الهمجي الوحشي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق الأهل في غزة والضفة الغربية، ورفضاً لسياسة التهجير القسري التي يمارسها الصهاينة بدعم أميركي.
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