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وقفة تضامنية في الزرقاء دعماً لصمود غزة ورفضا لسياسة التهجير

12/9/2023 3:14:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت القوى الوطنية والفاعليات الشعبية في الزرقاء، اليوم السبت، وقفة تضامنية على تقاطع شارعي الملك حسين" شارع السعادة، والأمير شاكر ، دعماً للصمود البطولي لأهلنا في قطاع غزة.
ونددت الوقفة بالعدوان الهمجي الوحشي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق الأهل في غزة والضفة الغربية، ورفضاً لسياسة التهجير القسري التي يمارسها الصهاينة بدعم أميركي.

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