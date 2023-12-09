مسؤول أميركي مستقيل يندد ببيع الأسلحة للاحتلال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت شبكة "إن بي سي" عن المسؤول المستقيل من وزارة الخارجية الأميركية جوش بول قوله إن بيع أسلحة للاحتلال يجعل واشنطن متواطئة في جرائم حرب بقطاع غزة.



وأضاف أن مبيعات الأسلحة تشكك بمصداقية الدعوات الأميركية لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.



واستقال بول بعد أقل من أسبوعين على بدء الحرب على غزة احتجاجا على زيادة إمدادات الأسلحة للاحتلال وذلك بعدما أمضى أكثر من 11 عاما في وظيفته التي نسق من خلالها العلاقات مع الكونغرس بشأن المساعدات العسكرية.



وجاءت تصريحاته بعدما أعلنت الإدارة الأميركية اليوم السبت استخدام صلاحيات الطوارئ لبيع آلاف من قذائف الدبابات لإسرائيل من دون مراجعة الكونغرس.

