نتنياهو يشيد بالفيتو الأمريكي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ثمن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، موقف الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن لمنع قرار وقف اطلاق النار في غزة، لافتًا إلى أن دعوات إنهاء الحرب تمنع الكيان الصهيوني من القضاء على حماس.
وقال نتنياهو، في كلمة له ، إن تل أبيب ستواصل حربها للقضاء على حركة حماس، وتحقيق الأهداف الأخرى التي وضعتها.
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