Sunday, 10 December 2023 12:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نتنياهو يشيد بالفيتو الأمريكي

12/9/2023 3:14:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ثمن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، موقف الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن لمنع قرار وقف اطلاق النار في غزة، لافتًا إلى أن دعوات إنهاء الحرب تمنع الكيان الصهيوني من القضاء على حماس.
وقال نتنياهو، في كلمة له ، إن تل أبيب ستواصل حربها للقضاء على حركة حماس، وتحقيق الأهداف الأخرى التي وضعتها.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN09122023000208011052ID1107564351

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث