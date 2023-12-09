صحفيو القدس والضفة الغربية شركاء مهنة تطالهم الاعتقالات والحرمان من إيصال صوتهم للعالم

(MENAFN
- Amman Net)
شبكة الإعلام المجتمعي تنظم فعالية بعنوان "أين حقوق الإنسان في غزة" لتسليط الضوء على جرائم الحرب المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق سكان القطاع.
الملك عبدالله الثاني يؤكد في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس، ضرورة الضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ترسل 17 طائرة تحمل مساعدات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب ما أعلنت الهيئة اليوم.
الجيش ينفذ إنزالا جويا رابعا لمساعدات طبية، للمستشفى الأردني في خان يونس جنوبي قطاع غزة
وزارة الأوقاف تدين مخطط جماعات صهيونية-دينية متطرفة لتنظيم مسيرة معلنة في القدس المحتلة، وتؤكد أن الوصاية الهاشمية مستمرة بالحفاظ على هوية المسجد الأقصى
استشهاد 17 فلسطينيا على الأقل وأصيب عشرات آخرون، فجر الخميس، في قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
تكون الأجواء باردة نسبياً في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. صحفيو القدس والضفة الغربية شركاء مهنة تطالهم الاعتقالات والحرمان من إيصال صوتهم للعالم 12/09/2023 - 18:42(أكيد)- عهود محسن
على مشارف الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 كانون الأول الجاري، يُقصي قسم كبير من العالم الشعبَ الفلسطيني من حساباته الإنسانية.
وسائل الإعلام المختلفة محليًا ودوليًا انشغلت بتغطية القتل والتدمير للصّحفيين في قطاع غزّة لتنقل صورة جزء من الأرض الفلسطينية يقتلها الاحتلال في معركة طوفان الأقصى، إن هذا لا ينبغي أن يخفّف من تسليط الضّوء على ما يجري في الجزء الآخر (القدس والضفة الغربية) من التّنكيل بالصّحفيين والاعتداء على حقوقهم التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، فالمعركة واحدة.
صحفيون في القدس والضّفة الغربية المحتلة بمن فيهم العاملون مع مؤسسات دولية يواجهون منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) المنصرم عدوانًا يحرمهم حقهم كشركاء في مهنة ذات رسالة عالمية، ويمنعهم من إيصال الصّوت والصّورة لما يجري على الأرض الفلسطينية للعالم.
الاحتلال حوّل الصّحفيين ومؤسساتهم لأهداف عسكرية، حيث أكّدت نقابة الصّحفيّين الفلسطينيّين اعتقال 31 صحفيًا في الضفة الغربية، وسجّلت في الشهر الأول للمعركة أكثر من 112 واقعة، كان أبرزها: 37 حالة منع من التغطية واحتجاز الطواقم، و21 حالة استهداف بقنابل الغاز السّام، و17 حالة اعتداء جسدي وضرب، و15 حالة استيلاء على أدوات ومعدات شخصية ومهنية للصّحفيّين، و13 حالة تحريض مكتوب ولفظي من جهات إسرائيلية مختلفة، و8 حالات تهديد مباشر بإطلاق النار، و4 حالات إغلاق مؤسسات إعلامية، وإصابة اثنين من الزملاء بأعيرة نارية من جيش الاحتلال، عدا عن أشكال أخرى متعدّدة من الانتهاكات، أبرزها المنع من التّنقل بين المحافظات، والاستدعاء لمقرات مخابرات الاحتلال لغرض التّحقيق والتّهديد والإرهاب.[1]
تغطيات الإعلام الأردني لما يجري في الأراضي الفلسطينية، تأخذ رغم مواكبتها وزخمها والتحول المهم في نوعيتها، تأخذ الجمهور في اتجاه قوي نحو غزّة والاعتداء على الصّحفيّين فيها، وهذا سلوك مبرر إذا ما قيس بحجم القتل والتدمير للأسر والمنازل هناك، وهو ما طال 66 شهيدًا، وتدمير 70 منزلًا لصحفيّين وعائلاتهم جراء الاستهداف المقصود الذي راح ضحيته نحو 200 شهيد من عائلاتهم، بحسب المصادر الفلسطينية.
غير أن تزايد اعتقال الصّحفيّين والاعتداء على مؤسساتهم والحد من حريتهم في الحركة والعمل في الضفة العربية والقدس، يحتاج بسبب ذلك أن يأخذ حيزًا أكبر وأكثر تخصّصًا بطريقة العرض وإبراز الخصوصيات والتناول في الإعلام المحلي لأن الممارسات الإسرائيلية تمنع وصول جزء هام من الرواية الفلسطينية للأحداث ونقلها بالصوت والصورة والكلمة على لسان أبناء وبنات المهنة، ليقولوا للعالم إن استهداف الصّحفيّين لا يقتصر على غزّة وحدها، وليكشفوا للعالم أفعال الجيش الإسرائيلي ومليشيات المستوطنين.
موقف الملك عبد الله الثاني، وتصريحات وزير الخارجية أيمن الصفدي تنقل رواية الدولة الأردنية للأحداث، وتعبر عن حقيقة المخاطر التي تواجه الفلسطينيّين في القدس والضفة الغربية عدا عن غزّة بطبيعة الحال ، ما ينبغي أن يشكل حافزًا للإعلام المحلي نحو جعل الاستهداف الإسرائيلي للإعلام الفلسطيني قضية إعلامية وطنية كبرى وذات أولوية، وجزءًا لا يتجزأ من إسناد الموقف الرسمي للدولة تجاه الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يؤكد أن تسليط الضوء على اعتداءات الاحتلال الصهيوني على الصحفيّين الفلسطينيّين ومؤسساتهم الإعلامية على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة مسالة ملحة، وينبغي أن ينهض الإعلام المحلي بدور خاص في حمل هذه القضية لتدقّ ضمائر الصّحفيّين في العالم، فهناك واجبات مهنية في نشر الحقائق وتوثيق الوقائع والشهادات، والكشف عن الأبعاد الإنسانية لهذه المعاناة.
بهذا يمكن للإعلام المحلي، بمكوناته من رسمي وخاص ومجتمعي، أن يتفوق على نفسه بعد أن نجح في المواكبة المتميزة للحرب على غزّة.
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