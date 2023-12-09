MENAFN - Amman Net)شبكة الإعلام المجتمعي تنظم فعالية بعنوان "أين حقوق الإنسان في غزة" لتسليط الضوء على جرائم الحرب المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق سكان القطاع.الملك عبدالله الثاني يؤكد في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس، ضرورة الضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ترسل 17 طائرة تحمل مساعدات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب ما أعلنت الهيئة اليوم.الجيش ينفذ إنزالا جويا رابعا لمساعدات طبية، للمستشفى الأردني في خان يونس جنوبي قطاع غزةوزارة الأوقاف تدين مخطط جماعات صهيونية-دينية متطرفة لتنظيم مسيرة معلنة في القدس المحتلة، وتؤكد أن الوصاية الهاشمية مستمرة بالحفاظ على هوية المسجد الأقصىاستشهاد 17 فلسطينيا على الأقل وأصيب عشرات آخرون، فجر الخميس، في قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.تكون الأجواء باردة نسبياً في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. صحفيو القدس والضفة الغربية شركاء مهنة تطالهم الاعتقالات والحرمان من إيصال صوتهم للعالم 12/09/2023 - 18:42(أكيد)- عهود محسن

على مشارف الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 كانون الأول الجاري، يُقصي قسم كبير من العالم الشعبَ الفلسطيني من حساباته الإنسانية.

وسائل الإعلام المختلفة محليًا ودوليًا انشغلت بتغطية القتل والتدمير للصّحفيين في قطاع غزّة لتنقل صورة جزء من الأرض الفلسطينية يقتلها الاحتلال في معركة طوفان الأقصى، إن هذا لا ينبغي أن يخفّف من تسليط الضّوء على ما يجري في الجزء الآخر (القدس والضفة الغربية) من التّنكيل بالصّحفيين والاعتداء على حقوقهم التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، فالمعركة واحدة.

صحفيون في القدس والضّفة الغربية المحتلة بمن فيهم العاملون مع مؤسسات دولية يواجهون منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) المنصرم عدوانًا يحرمهم حقهم كشركاء في مهنة ذات رسالة عالمية، ويمنعهم من إيصال الصّوت والصّورة لما يجري على الأرض الفلسطينية للعالم.

الاحتلال حوّل الصّحفيين ومؤسساتهم لأهداف عسكرية، حيث أكّدت نقابة الصّحفيّين الفلسطينيّين اعتقال 31 صحفيًا في الضفة الغربية، وسجّلت في الشهر الأول للمعركة أكثر من 112 واقعة، كان أبرزها: 37 حالة منع من التغطية واحتجاز الطواقم، و21 حالة استهداف بقنابل الغاز السّام، و17 حالة اعتداء جسدي وضرب، و15 حالة استيلاء على أدوات ومعدات شخصية ومهنية للصّحفيّين، و13 حالة تحريض مكتوب ولفظي من جهات إسرائيلية مختلفة، و8 حالات تهديد مباشر بإطلاق النار، و4 حالات إغلاق مؤسسات إعلامية، وإصابة اثنين من الزملاء بأعيرة نارية من جيش الاحتلال، عدا عن أشكال أخرى متعدّدة من الانتهاكات، أبرزها المنع من التّنقل بين المحافظات، والاستدعاء لمقرات مخابرات الاحتلال لغرض التّحقيق والتّهديد والإرهاب.[1]

تغطيات الإعلام الأردني لما يجري في الأراضي الفلسطينية، تأخذ رغم مواكبتها وزخمها والتحول المهم في نوعيتها، تأخذ الجمهور في اتجاه قوي نحو غزّة والاعتداء على الصّحفيّين فيها، وهذا سلوك مبرر إذا ما قيس بحجم القتل والتدمير للأسر والمنازل هناك، وهو ما طال 66 شهيدًا، وتدمير 70 منزلًا لصحفيّين وعائلاتهم جراء الاستهداف المقصود الذي راح ضحيته نحو 200 شهيد من عائلاتهم، بحسب المصادر الفلسطينية.

غير أن تزايد اعتقال الصّحفيّين والاعتداء على مؤسساتهم والحد من حريتهم في الحركة والعمل في الضفة العربية والقدس، يحتاج بسبب ذلك أن يأخذ حيزًا أكبر وأكثر تخصّصًا بطريقة العرض وإبراز الخصوصيات والتناول في الإعلام المحلي لأن الممارسات الإسرائيلية تمنع وصول جزء هام من الرواية الفلسطينية للأحداث ونقلها بالصوت والصورة والكلمة على لسان أبناء وبنات المهنة، ليقولوا للعالم إن استهداف الصّحفيّين لا يقتصر على غزّة وحدها، وليكشفوا للعالم أفعال الجيش الإسرائيلي ومليشيات المستوطنين.

موقف الملك عبد الله الثاني، وتصريحات وزير الخارجية أيمن الصفدي تنقل رواية الدولة الأردنية للأحداث، وتعبر عن حقيقة المخاطر التي تواجه الفلسطينيّين في القدس والضفة الغربية عدا عن غزّة بطبيعة الحال ، ما ينبغي أن يشكل حافزًا للإعلام المحلي نحو جعل الاستهداف الإسرائيلي للإعلام الفلسطيني قضية إعلامية وطنية كبرى وذات أولوية، وجزءًا لا يتجزأ من إسناد الموقف الرسمي للدولة تجاه الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يؤكد أن تسليط الضوء على اعتداءات الاحتلال الصهيوني على الصحفيّين الفلسطينيّين ومؤسساتهم الإعلامية على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة مسالة ملحة، وينبغي أن ينهض الإعلام المحلي بدور خاص في حمل هذه القضية لتدقّ ضمائر الصّحفيّين في العالم، فهناك واجبات مهنية في نشر الحقائق وتوثيق الوقائع والشهادات، والكشف عن الأبعاد الإنسانية لهذه المعاناة.

بهذا يمكن للإعلام المحلي، بمكوناته من رسمي وخاص ومجتمعي، أن يتفوق على نفسه بعد أن نجح في المواكبة المتميزة للحرب على غزّة.

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